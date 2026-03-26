なぜ犬はボーダー柄が苦手なの？

犬の視力は人間の0.2～0.3程度で、常にピントが少しぼやけた状態で世界を見ています。そのため、白と黒のようなハッキリした色の縞模様が並ぶと、輪郭がチカチカと震えて見える「錯視（さくし）」という現象が起こりやすいのです。

人間でも、細かな幾何学模様をずっと見ていると目が疲れることがありますが、犬にとってはそれ以上の違和感や不快感につながり、ときには動く物体のように見えて怖がってしまうことがあります。

犬の「色の見え方」と縞模様の関係

犬が見ている世界は、人間とは色の種類が異なります。犬は主に「青」と「黄」の2色をベースに色を判別しており、赤やオレンジは暗いグレーや黄色っぽく見えています。

このため、人間にとっては鮮やかでオシャレな赤白のボーダー柄も、犬から見ると「濃いグレーと白」のチカチカした激しい模様に映ります。色の組み合わせによっては、私たちが想像する以上に、視覚への刺激が強くなってしまう可能性があることを知っておきましょう。

愛犬が「不快」を感じているときに見せるサイン

飼い主がボーダー柄の服を着たり、家の中に縞模様の布を置いたりしたとき、愛犬の反応を観察してください。もし「じっと見つめたまま固まる」「その場を避けるように立ち去る」「低い声で唸る」といった行動が見られたら、それは警戒や不快のサインです。

また、しきりに目をこすったり、落ち着きなく歩き回ったりする場合も、視覚的な刺激に困惑している証拠。言葉で伝えられない愛犬からの「やめて」の合図を見逃さないことが大切です。

失敗しない！愛犬に優しい服や小物の選び方

これから新しく服や寝具を選ぶなら、まずは視覚的な刺激が少ない「無地」や「淡いパステルカラー」がおすすめです。

どうしてもボーダー柄を選びたい場合は、縞の幅がなるべく太いもの（ワイドボーダー）を選び、色のコントラストが弱いベージュ×白などの組み合わせにすると、チカチカする現象を抑えられます。

まずは小さな面積の小物から試して、愛犬が怖がらないか確認しながら、リラックスできるデザインを探してあげましょう。

まとめ

犬にとっての「見え方」を理解することは、愛犬のストレスを減らす第一歩です。ボーダー柄を怖がるかどうかは個体差がありますが、大切なのは飼い主が無理強いをせず、愛犬の反応を優しく見守ることです。

日々の暮らしの中で、愛犬が心から安心できる色や柄を選んで、より豊かなペットライフを楽しんでいきましょう。