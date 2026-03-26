子犬がおもちゃを咥えて遊ぶ気満々でいたら、ハプニングが発生して…？子犬の犬生1周目すぎる反応にキュンとする人が続出し、投稿は記事執筆時点で12万4000回再生を突破しています。

【動画：おもちゃを咥えた子犬→ウキウキで走り出した結果…愛おしいハプニング】

子犬にハプニング発生！

TikTokアカウント「chiwawa_mugikun」に投稿されたのは、チワワの子犬「むぎ」君に小さなハプニングが起こった時の様子です。この日、むぎ君は輪っか状のおもちゃを咥えて、ケージからぴょんっと飛び出してきたそう。「よーし、遊ぶぞ～！」とウキウキしている姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

ところがむぎ君が立ち止まった時、左前足が輪っかの中に入ってしまうというハプニングが発生！むぎ君はおもちゃをグイグイと引っ張ってみるのですが、前足に引っかかったまま取れません…。

犬生1周目すぎる姿が愛おしい

一度おもちゃを床に置いて前足を引き抜けばいいだけなのですが、むぎ君がそのことに気づく気配はゼロ。「もう～っ、なんで取れないんだよ！」とばかりにおもちゃを引っ張り続けていたかと思うと、座り込んでおもちゃをガブガブと噛み始めたそう。

解決策が思いつかなくて、おもちゃに怒りをぶつけることしかできないむぎ君。ご本人は至って真剣ですが、その犬生1周目すぎる姿があまりにも愛おしくて、キュンとせずにはいられませんね！

この投稿には「可愛すぎて永遠に見ていられる」「なんだコイツ！おらぁぁ！ってなってるｗ」「助けたくなる」「成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

はじめてだらけの尊い日々

むぎ君ははじめてのお座りやはじめてのお散歩、はじめてのシャンプーなど、色々な「はじめて」を経験しながらすくすく成長中なのだそう。

犬初心者の飼い主さんにとっても、むぎ君を迎えてからの日々ははじめてのことばかり。子犬を育てていると大変なことも多いはずですが、むぎ君の小さな成長を感じるたびに嬉しくなるそうです。これからもむぎ君が元気に成長し、飼い主さんと幸せあふれる日々を過ごせますように。

むぎ君の可愛い姿をもっと見たい方や、飼い主さんと一緒に成長を見守りたい方は、TikTokアカウント「chiwawa_mugikun」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiwawa_mugikun」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。