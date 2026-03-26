小さなシニア犬に通りすがりにワンッ！と一吠えされたゴールデンさん。すると飼い主さんにまさかの行動を…！？いじらしい姿が反響を呼び、投稿は33万回再生を突破。「腰引けてますね(笑)」「優しい子」「怖かったのね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、小さな老犬に吠えられたゴールデンレトリバー→大型犬とは思えない『まさかの光景』】

小型犬に吠えられたゴールデンさんは…！？

TikTokアカウント「aranfamily」に投稿された、わんことの散歩の一コマが話題を集めています。散歩中なのにパパにぎゅっとしがみつくゴールデンレトリバーさん…。いったい何が起こったのでしょうか！？

実はすれ違いざまに小さなシニア犬に吠えられ怖くなってしまったわんこ。『パパ～！』と助けを求めている光景なんだとか。目を合わせないよう通り過ぎたところで、我慢できなくなり飛びついてきたのだといいます。

「パパ抱っこ！」せがむ姿にキュン♡

どうしてもパパに抱っこしてほしいわんこですが、大型犬のゴールデンさんを持ち上げるだけでも至難の業。「散歩行こ？」と説得したり励ましたり…なんとか歩いてもらおうと試みますが、しがみついたまま絶対にパパから離れなかったそう。

大きな体のゴールデンさんは、ほかの犬に近寄るだけで牽制すらできてしまいますが、そんなことには微塵も気が付いていないわんこ。むしろ「自分のことを小型犬の子犬」だと思い込んでいる節すらあるのだとか。そう考えれば先輩犬に一吠えされてビビってしまうのも納得です。

尻尾をブンブン振りながらパパに抱っこを要求するいじらしい姿には、思わず頬が緩んでしまいます。ビビりは優しさの裏返し。温厚で懐の広いわんこにはみんなが癒されていることでしょう♡

この投稿には「ふつう逆なのに(笑)」「優しいんだよね」「なんて可愛いの！」といったコメントが寄せられています。

5匹のゴールデンさんがわちゃわちゃ…！

パパのお家には総勢4匹のゴールデンさんが暮らしています。この日、4匹全員を連れてお散歩に出ると、向こうから先輩のゴールデンさんが…！

みんな我先に『こんにちは！』『お元気でしたか？』と挨拶が止まらない模様。体をグイグイと乗り出して挨拶をしてくる4匹のわんこたちを相手に、先輩ゴールデンさんはどっしり落ち着いていたといいます。これにはさすが！と感心してしまいます。

わちゃわちゃと5匹のゴールデンさんが戯れる光景は圧巻の一言。むしろこのモフモフに混ぜてほしいとさえ思ってしまいますね…！

TikTokアカウント「aranfamily」には、ゴールデンさんたちの天真爛漫な姿が投稿されています。お子さんとの微笑ましい触れ合いも要チェックです！

写真・動画提供：TikTokアカウント「aranfamily」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております