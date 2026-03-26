第四北越フィナンシャルグループと群馬銀行は2027年4月の経営統合に向けて26日、最終合意したと発表しました。



持ち株会社の社名は「群馬新潟フィナンシャルグループ」となります。



都内で開かれた会見には「第四北越」と「群馬」双方のトップが顔をそろえました。



【第四北越FG 殖栗 道郎社長】

「各層で協議を重ねてまいりましたが統合にむけた議論は非常に円滑に進んでまいりました」





【群馬銀行 深井彰彦頭取】「群馬銀行と第四北越FGは経営統合を行うことについて最終合意に至りました」去年4月に基本合意を結び経営統合への準備を進めてきた第四北越フィナンシャルグループと群馬銀行。26日、2027年4月の経営統合に向けて最終合意しました。総資産が21兆円を超える地銀グループが誕生します。持ち株会社の社名は「群馬新潟フィナンシャルグループ」となることが発表されました。「第四北越フィナンシャルグループ」の名称を変更したうえでその子会社に第四北越銀行と群馬銀行が入る形になります。本社は東京に置かれ、会長に第四北越フィナンシャルグループの殖栗道郎社長が、社長には群馬銀行の深井彰彦頭取が就任する予定です。経営統合により経営基盤が強化されるほか、両県をまたぐ広いエリアでの相乗効果が期待されるとしています。【第四北越FG 殖栗 道郎社長】「異なる強みやノウハウを融合させ更に規模の拡大によって営業エリア、リスクテイク力、人的資本が広がることでまさに掛け算の効果を生み出してまいります」それぞれの銀行が合併する予定はなく、店舗の統廃合も予定していないということです。経営統合は2027年4月1日に行われます。