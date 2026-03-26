歌手やタレントとして活動するあのさんは3月26日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：あのさん公式Instagramより）

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歌手やタレントとして活動するあのさんは3月26日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開しました。

【写真】あののイケメンスーツ姿

「見てくれた人ありがとうございました」

あのさんは「『バカリズムのちょっとバカりハカってみた』見てくれた人ありがとうございました」とつづり、5枚の写真を投稿。バラエティー番組『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』（テレビ東京系）出演時の衣装ショットを披露しています。

いつもとは雰囲気の異なるスーツ風の衣装です。黒いパンツを着用しています。1、4枚目はポケットに手を入れたイケメンな姿で、長い脚と小顔が印象的です。ほかの写真は楽屋前で撮られたアップの姿で、ネクタイやポケットチーフに遊び心が感じられます。あのさんらしさも伝わるすてきな衣装です。

20日にも衣装ショット披露

20日には「『上田と女が吠える夜』見てくれた方ありがとうTVerでも見れます」と、さまざまな衣装ショットを公開していたあのさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)