あの、雰囲気異なるイケメンなスーツ風衣装を披露！ 長い脚＆小顔が際立つ圧巻の全身ショット
歌手やタレントとして活動するあのさんは3月26日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開しました。
【写真】あののイケメンスーツ姿
いつもとは雰囲気の異なるスーツ風の衣装です。黒いパンツを着用しています。1、4枚目はポケットに手を入れたイケメンな姿で、長い脚と小顔が印象的です。ほかの写真は楽屋前で撮られたアップの姿で、ネクタイやポケットチーフに遊び心が感じられます。あのさんらしさも伝わるすてきな衣装です。
(文:中村 凪)
【写真】あののイケメンスーツ姿
「見てくれた人ありがとうございました」あのさんは「『バカリズムのちょっとバカりハカってみた』見てくれた人ありがとうございました」とつづり、5枚の写真を投稿。バラエティー番組『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』（テレビ東京系）出演時の衣装ショットを披露しています。
20日にも衣装ショット披露20日には「『上田と女が吠える夜』見てくれた方ありがとうTVerでも見れます」と、さまざまな衣装ショットを公開していたあのさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)