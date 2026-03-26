「10％オフのうちに買いたい！」【無印良品週間】特許取得の「疲れにくいリュック」購入レビュー
シンプルで男女問わず使える！ 「無印良品」の優秀リュックが買い年齢や性別を問わずに使える、無印良品のシンプルなリュック。今なら「無印良品週間」（※）で、定価3990円が10％オフの3591円とお得に購入できます。4月からの新生活にもぴったりなアイテムを詳しくご紹介します。
※無印良品週間は2026年3月30日（ネットストアは31日10時）まで開催。なお、無印良品メンバー登録が必要です
使いやすいサイズ感！ 撥水加工で水や汚れにも強い
無印良品の「肩の負担を軽くする 撥水リュックサック」（税込3990円）は、内容量は20Lと、日常で使いやすいサイズ感。通学はもちろん、スーツと合わせて通勤にも使えるシンプルさが魅力です。
一部に撥水加工がされており、軽い雨程度なら水をはじいてくれて汚れにも強いのが◎。急に雨が降っても傘をさせない自転車ユーザーにも、うれしいポイントですね。
特許取得のショルダーパッドで肩にかかる重さを軽減
一番注目したいのは、特許を取得したという無印良品オリジナルの「肩ひも（ショルダーパッド）」が使われていて、肩が痛くなりにくい点です。
全体的にしっかりとした厚みのある肩ひもですが、内側に対して外側がさらに厚いつくりになっています。そうすることで、荷重がかかっても肩ひも全体が肩にフィットし重さが分散されるため、疲れにくくなっているとのこと。
筆者がこちらのリュックを購入した無印良品の店頭では、試着用に5キロ程度の荷物を入れたリュックが展示されていました。両手で持つだけでも結構な重みでしたが、実際に背負ってみると、確かに肩ひもが一箇所に食い込む感覚があまりなく、背負いやすい感じがしました。
PCやA4ノートなどを立てて収納できる内ポケット付き
リュックのジップアップを開けると中は写真のようになっていて、背中に当たる部分に深いポケットが付いています。
写真のように通常のポケットとメッシュポケットの二重構造で、上からベルトを留めて固定できます。
パソコンやiPad、ノートやA4サイズのクリアファイルなどもスムーズに入り、きちんと収納できるのが◎。リュックにありがちな「書類の角が曲がってしまう」という心配も不要です。
リュックは中身がゴロゴロと動いてしまう感覚が苦手だったのですが、これなら収まりがよく、ストレスなく使えそうです！ 資料や教科書など、荷物の多い人にも使いやすいと思います。
水筒が入る両サイドのポケット＆背面ポケットも便利
両サイドには深めのポケットが付いており、水筒やペットボトル、折り畳み傘などが収納できます。水漏れなどの心配から、あまり横にしたくないボトル系が立てて入れられるのは高ポイントです。
また、背中側にもジップアップで開閉し、横から手が入れられるポケットが付いています。財布や貴重品などを入れるスペースとして、旅行のときなどに便利だと感じました。
通勤・通学にもプライベートにも、長く愛用できそうなシンプルなリュック。カラバリは写真の黒のほかにもグレーやライトベージュなど5色展開されています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)