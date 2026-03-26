「すげーボッタクられ方」スリムクラブ真栄田、高額請求に驚く「何も合っていなくて草」「どゆこと？」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。飲食店でのレシートを公開し、「はい？」と一言つづった投稿が大きな話題を呼んでいます。
【写真】真栄田賢が公開したレシート
思わぬお会計に驚いた真栄田さんの投稿に、多くのフォロワーが注目。「ボッタクリやん」「打ち間違いですかね？」「何も合っていなくて草」「8800円のサービス料ってことですか？これはやってんねぇ！」「追加注文の伝票？？？」「どゆこと？」「すげーボッタクられ方」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】真栄田賢が公開したレシート
「追加注文の伝票？？？」真栄田さんは「はい？」とつづり、レシートの写真を1枚載せています。レモンサワー800円、ハイボール750円、ウーロン茶500円の3品が記載されているにもかかわらず、小計が「10,900」と表示されており、3品の合計2050円との差額が生じています。
「いまからちょっくら話してきます」真栄田さん自身もリプライで「いまからちょっくら話してきます」とつづっており、店側に確認しに行ったことを明かしています。本記事執筆時点では、その後について投稿はありません。今後の動向に注目が集まります。
(文:橋酒 瑛麗瑠)