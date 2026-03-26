「尿酸」と聞くと、白子や数の子などプリン体が多く含まれている魚卵などの食品を食べると作られるというイメージを持っている人も少なくないと思います。しかし、実は体内のエネルギーを生み出すATPが分解された時にも尿酸は作られています。そのため、体内の尿酸のうち、7〜8割は体内で作られる尿酸で、プリン体を含む食事由来の尿酸は2〜3割といわれています。では、尿酸はどのように体内で作られているのでしょうか。

ATPの分解過程は、ATPからリン酸が一つ外れてADPになるところから始まります。ADPはリン酸と結合することでATPになり、再びエネルギーを作り出すことができますが、エネルギーの消費量が大きいとATPの合成が追い付かないためADPが体内に増えます。そして、ADPを構成している核酸の一部が不要なものとして分解されてプリン体ができ、最終的に尿酸が作られます。

作られた尿酸の一部は尿へ排出されますが、約90％は腎臓で再吸収され血中に戻ります。再吸収率が高いため、エネルギーがたくさん必要な強度の高い運動をした後やプリン体が多い食品を摂取した時には、血中の尿酸の量は多くなります。また、体内で作られる尿酸の量が正常であっても、体質や腎機能の低下によって尿酸の排出能力が低いと血中の尿酸の量は多くなります。尿酸は水に溶けにくい性質を持っているため、一定以上増えてしまうと血液に溶け込むことができず体内の組織に溜まっていきます。この体内の組織に溜まり始める数値が「高尿酸血症」の基準値となっています。

体内の組織に尿酸が過剰に溜まると尿酸塩（尿酸ナトリウム）という白い結晶になります。尿酸塩は蓄積する部位によって引き起こされる症状が異なります。例えば、関節に蓄積すると「痛風発作」、腎臓に蓄積して腎臓の機能が低下すると「痛風腎」、腎臓に蓄積した結晶が剥がれ尿管に詰まると「尿管結石」などのリスクが高まります。そのため、高尿酸血症は放置せず治療を行い、生活習慣を改善するよう心がけましょう。（監修：健康管理士一般指導員）