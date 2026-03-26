日新火災海上（以下、日新火災）とNTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモの火災保険（正式名称は、すまいの保険。同保険は、日新火災を引受保険会社とし、取扱代理店であるドコモと共同募集代理店であるドコモ・インシュアランス（以下、ドコモ・インシュアランス）が提供するもの）」を、3月25日から提供を開始した（3月25日時点では、築年数10年以下の住宅が申込み可能。9月1日から、築30年未満の住宅が申込み可能になる（契約開始日が10月1日以降のものが対象））。

日新火災とドコモは、昨年3月24日から「ドコモの賃貸火災保険」の提供を開始し、累計販売件数は約1年で7600件を突破（3月14日時点）した。「ドコモの賃貸火災保険」では手頃な保険料に加え、dポイントがたまる点が生活者から好評を得ている。今回、より多くの生活者にサービスを利用してもらえるるよう、持家住宅（マンションの所有戸室を含む）を持つ生活者向けの火災保険として、新たに同保険の提供を開始する（賃貸住宅に住む生活者向けには、引き続き「ドコモの賃貸火災保険」を提供していく）。

同保険は、インターネット完結型の保険のため、手頃な保険料で加入できる。また、保険料（地震保険料とdポイント利用分を除く）に対して最大2.0％のdポイントがたまり（通常のdポイントとは別に、保険料（地震保険料とdポイント利用分を除く）に対して、1.0％相当のdポイントが上乗せして進呈されるため、「d払い」「dカード」で支払いの場合は合計して最大2.0％のdポイントがたまる。通常のdポイントはドコモによるポイント進呈となる。また、上乗せのdポイントは募集経費の削減効果などを「dアカウント」ユーザーかつdポイントクラブ会員に還元する制度であり、日新火災が進呈する）、支払い方法が「d払い」の場合は、dポイントで保険料を支払うことも可能。なお、ドコモの回線を持っていない生活者も申込むことができる。

同保険では、補償内容が異なる3つの基本プランから選び、要望に応じて選んだプランにオプションを追加・削除することで、補償内容をより自由にカスタマイズすることが可能。詳細は、商品紹介サイトを確認してほしいという。

日新火災とドコモは、生活者一人ひとりに合わせた安心で価値のあるサービスを届けられるよう引き続き取り組んでいく考え。

［提供開始日］3月25日（水）

日新火災海上＝https://www.nisshinfire.co.jp

NTTドコモ＝https://www.docomo.ne.jp