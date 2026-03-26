三陽商会が展開するブランド「エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）」メンズは、同社のものづくりを象徴する「100年コート」に並ぶ上質な定番ジャケットを目指して開発する紺ブレザーシリーズの3品目として、新商品「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」を3月25日から「エス エッセンシャルズ」を展開する6店舗および三陽商会公式オンラインストアで順次発売した。同商品は“ジャケットは疲れる”という概念を覆すため、長時間着用してもストレスを感じにくい着用感を目指して開発するシリーズの新モデルとなる。

生産は、2026年に設立50周年を迎えたスーツ・ジャケット専業工場「サンヨーソーイング 福島ファクトリー」（福島県福島市）で行い、前肩縫製や一枚襟、総毛芯（けじん）仕様など、美しいシルエットと着心地の良さを両立する立体縫製技術を駆使して仕立てている。

同シリーズは昨年秋からビジネス向けのブレザー2型を展開しており、今回スポーティなアイビーブレザーを加えることで、現代の働き方や日常に応じて装いの幅を広げる1着として提案する。生地は深みのあるネイビーのウールモヘヤ生地を独自に開発し、肩への負担を軽減する構造やパーソナルオーダーブランドで培ったサイジングの知見を取り入れ、既製服でも自然に体へ沿う着心地を目指した設計としている。

また、衣料品の国内生産比率が低下する中、日本製の良質な衣料品を継続的に届けることは、国内に自社工場を持つ同社の重要な役割であり、同商品もそうした取り組みの一つとして開発している。

国内の衣料品生産は縮小が続いており、一昨年に日本で供給された衣料品のうち国産品が占める割合は数量ベースで1.4％（日本繊維輸入組合「日本のアパレル市場と輸入品概況2025年版」から）と過去最低を更新した。縫製工場の廃業や人材不足による生産キャパシティの減少が主要因とされている。こうした状況の中で、日本製の良質な衣料品を継続的に供給することは、国内に自社工場を持つ三陽商会の重要な役割と考えている。同社は、コート専業の「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」（1969年設立）と、スーツ・ジャケットを手掛ける「サンヨーソーイング 福島ファクトリー」（1976年設立）の2工場を有し、一貫したものづくりを行ってきた。今年に50周年を迎えた福島ファクトリーは、節目の年を機に、高品位なスーツ・ジャケットの生産体制をさらに強化している。

働き方が多様化する中においても“長時間着用しやすいジャケット”へのニーズは高く、サステナブル志向やミニマル志向の広がりも背景に、長く使える定番品を選ぶ傾向が強まっている。

同社では、普遍的な定番品を展開する「サンヨーコート」の「100年コート」や、紳士靴ブランド「三陽山長」といった国内生産にこだわるブランドが支持される中で、両ブランドを展開する複合ショップで“長く使える日本製のジャケット”を提案する必要性を感じていた。こうした背景を踏まえ「エス エッセンシャルズ」は、長く愛用できる日本製の定番づくりをコンセプトに紺ブレザーの開発を進めている。

「エス エッセンシャルズ」では、昨年秋からビジネスシーン向けに2つボタンシングルと6ボタンダブルのブレザーを展開しており、今回新たにスポーティなアイビーブレザー （1950〜60年代のアメリカ東海岸の学生文化に由来するアイビースタイルを代表するスポーティなカジュアルジャケットで、3つボタン段返り仕様やパッチポケット、フックベントなどの軽快なディテールが特徴のアイテム）を加えることで、現代の働き方や日常に応じた“着用の幅”を広げる一着になると考え企画した。



「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」

「エス エッセンシャルズ」の「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」は、同社のものづくりを象徴する「100年コート」に並ぶ上質な定番ジャケットを目指して開発する紺ブレザーシリーズ3品目となる新商品。ジャケットは疲れるという概念を覆すため、長時間着用してもストレスを感じにくい着心地を目指して開発したブレザーになっている。定番アイテムだからこそ、素材・パターン・構造・縫製すべてに妥協なく向き合い、国内生産ならではの細部へのこだわりを反映させた紺ブレザーとして開発した。

シリーズ専用に深みのあるネイビーのウールモヘヤ生地を開発し、肌なじみの良さと立体的なフォルムを支える。パターンには、肩への負担を軽減する構造や、同社パーソナルオーダーブランド「ストーリー アンド ザ スタディー」で培ったサイジングの知見を取り入れ、既製服でも自然に体へ沿う着心地を目指した。

生産は、今年に設立50周年を迎えたスーツ・ジャケット専業工場「サンヨーソーイング 福島ファクトリー」。前肩縫製や一枚襟、総毛芯仕様など、同工場が長年蓄積してきた立体縫製技術を組み合わせることで、品位ある美しいシルエットと着心地の良さを両立している。

［小売価格］14万3000円（税込）

［発売日］3月25日（水）

三陽商会＝https://www.sanyo-shokai.co.jp