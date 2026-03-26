熊本地方気象台のソメイヨシノの標本木は、今週月曜日23日に開花を発表しました。

【写真を見る】熊本に春を告げる役割を担う「ソメイヨシノ標本木」その交代の歴史

このソメイヨシノの『標本木歴』は８年で、まだ若手と言えます。

20年さかのぼり・・・

1902年から2011年まで、熊本地方気象台は熊本市中央区の京町にありました。

――2011年の様子

「今、5輪咲いているのが確認出来たので開花です」

移転、伐採、代替わり

2011年に熊本地方気象台は、現在の熊本駅南側の合同庁舎に移転することになり、標本木は伐採されることになりました。

当時の気象台職員「合同庁舎に標本木をすべて植えます。根付くまでには2～3年かかりますので、ソメイヨシノについては古町小学校の桜を選定している」

京町の標本木からバトンを受け取ったのが古町小学校の桜でした。

合同庁舎に近い場所にあることや、6年にわたる比較観測の結果、

これまでの標本木と開花時期が近いことなどから選ばれました。

そして、2019年。

当時の気象台職員「古町小学校の桜と比較して、ここ数年ほぼ同じように開花・満開を迎えているので、そろそろ変更してもいい」

こうして現在の標本木となったのです。