タレントのＹＯＵ（６１）が２６日、都内で行われた「映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』（４月１０日公開）キム・ヘヨン監督来日記念試写イベント」（駐日韓国文化院とＫＤＤＩの共同主催）に出席した。

同作は、母を失くした女子高生と、完璧主義で冷徹な先生の共同生活を描いたハートフルストーリー。メガホンを取ったキム・ヘヨン監督は今回が初来日で「以前から日本のことは好きでしたので、ずっと来たいと思っていました」とあいさつした。

また、大の韓国好きだというＹＯＵは映画の公開を祝して花束を持って登場。

キム監督は、ＹＯＵが出演した是枝裕和監督の映画「誰も知らない」（２００４年公開）の大ファンで、是枝監督を「１番尊敬している」という。ＹＯＵのことも大好きだと明かすと、花束を受け取って大喜びだ。ＹＯＵは「さっき廊下ですごい盛り上がったんだよね。カムサハムニダ〜。是枝監督にあとで伝えますね」と韓国語を交えて交流した。

同イベントは作品上映前ということもあり、ＹＯＵが感想を述べようとするも、ネタバレを気にして言葉に詰まる場面も。「普通（上映の）後じゃね？」と苦笑しつつ、ネタバレしないように作品への思いを熱弁すると、キム監督からは「すばらしい！」と日本語で褒められていた。