料理愛好家でタレントの平野レミ（79）が25日放送のNHK Eテレ「最後の講義」に出演。2019年に他界した夫でイラストレーターの和田誠さんとのなれ初めを明かした。

和田さんは週刊文春の表紙や、たばこのハイライトのパッケージなどもデザインした有名イラストレーター。平野がTBSラジオ「ミュージック・キャラバン」で久米宏さんのアシスタントを務め、その番組を聞いた和田さんが、麻雀仲間だった久米さんに紹介してくれと頼んだという。

だが、なかなか紹介せず、その理由を「あの女だけは絶対に紹介できませんよって。あれを紹介したら、和田さんは一生人生を棒に振りますよって、絶対に紹介してくれなかった」と平野は語った。

それでも諦められなかった和田さんが、プロデューサーと通じて平野と会うことに成功、食事に行くことになったという。平野は、話が弾むと家に誘われ、なぜか大蘇（月岡）芳年の画集「血の晩餐」からの幽霊話に。翌日も訪れ、幽霊話を聞いたと振り返った。

だが、和田さんは米国の歌手・フランク・シナトラが好きで、「追っかけしているの、世界中。行って来るって行っちゃったの。行っちゃったら寂しいって。あんな気持ちになったことないのに、寂しいなあと思って」と当時の心境を明かした。

和田さんもそう思っていたのか、帰ってくると平野にプロポーズ。平野も「立っちゃって“しましょうよ！”。私も何ももったいつけずに。名前も知らなかった人と10日後に結婚しちゃった。凄いね」と笑った。