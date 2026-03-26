イラン情勢をめぐり、アメリカ側とイラン側、戦闘終結に向けたそれぞれの条件が相次いで提示されましたが、交渉の先行きは見えません。中東情勢に詳しい慶応大学の田中浩一郎教授とお伝えします。



■ホルムズ海峡…この機会にイランのものにしようと？

イランの国営メディアは、アメリカが提示したとされる15の停戦条件について、イラン当局の否定的な立場を伝えました。アメリカが提示されたとされる15の条件は、核兵器を開発しない約束やウラン濃縮の停止、ホルムズ海峡の開放などです。

――イラン側がこの条件を否定した理由は

田中教授

「今回の戦争が始まる前からイスラエル、アメリカが言い続けてきたことで、イラン側はこの中だと唯一『核兵器開発をしない約束』はこれまでもしてきたし、これからもすると。これくらいは多分、拾えるところです。後は交渉のテーブルにのせること自体を拒否してきた内容ですから、改めてこれを受け入れる理由はないですね」

一方でイラン国営メディアは、戦闘終結にむけたイラン側の5つの条件を示しました。侵略・暗殺の完全停止、再び攻撃を受けない保証、賠償金の支払い、ホルムズ海峡への主権行使の容認などについてです。

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――どのような意図だと読み取れますか

田中教授

「いわれのない理由をつけられて軍事攻撃、侵略を受けたので、当然こんなことが二度と起きないように完全にやめろと、それを保証しろと。それから破壊を受けてますので、その損害賠償をしろということです」

「ホルムズ海峡については、イランがずっと心の内に思っていたけどもなかなか国際社会の場で主張することができなかったことです。今回は実質的に支配するような格好になっているので、そのような状態が永続するように、主権が及ぶ範囲なんだとアメリカや国際社会に認めさせようという話にまでふくらんでしまいました」

――この機会にホルムズ海峡をイランのものにしようという意図

田中教授

「彼らからすれば本来、領海の中にあるものなのに一方的に国際海峡だと宣言されてしまって、自分たちから権利を奪われたんだという位置づけです。だから取り返すと。それを認めろということです」

――5つの条件の中でも特に譲れない条件は

田中教授

「2つあります。まずは今後攻撃をしないということ、その中に暗殺もするなということなんです。2点目は賠償金です。去年6月からにしても、2月28日からにしても散々被害を受けてきたので、こういったものを補償しろということです」

――アメリカはのめるのか

田中教授

「のめないです」

ただ、アメリカとイラン双方の要求が表に出てきました。アメリカ側は「交渉が始まった」と、イラン側は「始まっていない」と食い違っています。

――意思疎通自体は始まったとみてよい？

田中教授

「それぞれ言いたいことを言い合っているだけで、しかもそれを仲介国を通じて一方通行になっているだけです。これをめぐって交渉が行われているわけではないとみています」

■「通航料」原油価格にも影響？

ホルムズ海峡については、安全確保を条件に200万ドルの通航料を支払って通過した船があるという報道もあります。イランの「主権行使」の容認で、通過する船からお金を取るということになります。

――アメリカや日本にも影響

田中教授

「世界中ですよね。この海峡を利用するということには当然、その利用料を払えということになるわけですから、どんな船であれここを通過する時には使用料が発生すると」

――原油価格への影響は

田中教授

「船の大きさにもよりますが、当然上乗せされることになります」

■もう1つの当事国なき交渉「成立は無理」

アメリカ側はイラン側の5つの条件をのめるのか。ワシントンの山崎支局長に聞きました。

山崎支局長

「とうていのめる内容ではない。ただ、トランプ大統領が直ちにこれを突っぱねるのではなく、原油価格や市場を落ち着かせるため『交渉は進展している』と前向きな発言続けるのではないか。同時に米軍部隊を増強して地上戦もちらつかせ、イランに譲歩迫る狙いもある」

――このアメリカ側の考えについては

田中教授

「トランプ大統領は、フェイクニュースという言葉を使って自分を攻撃したり非難したりする人を拒絶しているわけですが、当の本人がそのフェイクニュースを流して市場を混乱させるというより、自分の思う方向に誘導したいということがあると思います」

――現時点で双方の意見が食い違っているなか「落としどころ」は

田中教授

「最低でもお互いが攻撃をやめないと、本格的な和平交渉や停戦交渉はできないです。今の状況でいうと、仲介国としてパキスタンの名前が挙がって、そこで交渉が行われるという話にもなっています」

「しかし、1つだけ大きな問題があって、イスラエルが入ってないんです。交渉するにしても、終戦するにしても、もう1つの当事国であるイスラエルが入っていないので、これが成立すること自体がそもそも無理です。あるいは、アメリカがイスラエルの意見を代表しているとはっきりと言わない限りは、意味がないです」

――まだまだ長期化すると考えられる

田中教授「停戦の見込みはないとは言えます」