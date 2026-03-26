◇全国高校選抜ラグビー大会2回戦 桐蔭学園40―12秋田工（2026年3月26日 埼玉・熊谷スポーツ文化公園）

2回戦8試合が行われ、昨年優勝で花園では3連覇中の桐蔭学園（神奈川）が秋田工を40―12（前半14―7）で下して準々決勝進出を決めた。

前日の1回戦に続いて雨の中で行われたため、前半はロースコアの展開に。後半に入ると攻撃がかみ合い、計6トライで快勝した。前日の経験を生かしての勝利。FL堺史道主将（2年）は「ハンドリングミスが多発することは想定していた」と振り返った。

新チームは始まったばかり。堺主将は「まだチーム全体がバラバラの印象。ミーティングで自分たちのやりたいラグビーは見つかりつつあるけど試しているところ」と現状を分析した。

自身についても「まだ主将になりきれていない。仲間に任せきりなところもあるので、自分から発信してチームをまとめて背中で見せられるようになりたい」とまだまだ発展途上の段階であることを自覚している。「チームへの声掛けの仕方とかもっと学んでいかないといけない。この大会を通じてチームとしても主将としても成長できるようにしたい」と抱負を語った。