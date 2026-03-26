【衛生観念ヤバ！義両親と同居】泣く娘の声「ぺろっ」義父よ…今、何した？＜第12話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第12話 許しがたいものpart2
【編集部コメント】
わわわ！ これってフミカさんが前に、「欠けてるから交換した方がいいんじゃない」とコウセイさんに言っていた湯呑みじゃないですか！ 案の定触ったユズちゃんがケガをしてしまいましたね……。フミカさんはこうした危険性も考えて言っていたのに、処分していないからこうなるんですよ！ しかも加えてお義父さん……傷口を舐めるのはやっちゃいけないやつですよ〜〜！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第12話 許しがたいものpart2
【編集部コメント】
わわわ！ これってフミカさんが前に、「欠けてるから交換した方がいいんじゃない」とコウセイさんに言っていた湯呑みじゃないですか！ 案の定触ったユズちゃんがケガをしてしまいましたね……。フミカさんはこうした危険性も考えて言っていたのに、処分していないからこうなるんですよ！ しかも加えてお義父さん……傷口を舐めるのはやっちゃいけないやつですよ〜〜！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙