シンガーソングライター Nakamura Hakの新曲「善と悪」が、4月2日より放送開始のドラマ『るなしい』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。

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同ドラマは、“信者ビジネス”を描いた意志強ナツ子による漫画を実写化した作品。主人公を連続ドラマ初主演となる原菜乃華が演じ、窪塚愛流、本島純政ら若手キャストが共演する。

Nakamura Hakの音源は歌と1本のアコースティックギターのみで収録され、通常であれば録音後に行われる“修正”や“編集”が一切なされていないという。それゆえに、張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめきといった、何百万文字を書いても伝わらない痛みや苦しみを刺すような声と音にして表現している。

なお、オープニングテーマ「善と悪」は、5月13日に配信リリース。5月20日にCDのみでリリースされる1st EP『白は夢』にもボーナストラックとして収録される。

＜楽曲コメント＞

■Nakamura Hak

今回、ドラマ「るなしい」に関わらせていただけたこと、大変光栄です。「るなしい」を初めて読んだ時、感情や感覚に、現実味のある違和感を感じ、その違和感故にどんどんのめり込むように読み進めていきました。なにかに思い悩んだ時に、誰でも一回は考えたことがあるのではないかという「神様」の存在。その存在の有無や、善悪の境目に対して、現実世界の中でひたすらに疑問が生まれ、少しの怒りすらおぼえるような感覚を、歌として昇華できればと思い、曲にしました。何をしても残ってしまう“人間らしさ”の面白みを通して、誰かの人生の歩みを照らせたなら、嬉しく思います。

■主演 原菜乃華

疾走感のあるメロディーがとても印象的で、一気に物語の世界へ引き込まれるような感覚になりました。スピード感の中にある不穏さが作品と深く重なり、物語の始まりをより印象的に彩ってくれる素敵な楽曲で、物語への没入感をぐっと高めてくれる存在だと感じました。

（文＝リアルサウンド編集部）