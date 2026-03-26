宮野真守、昨年開催のライブツアー「VACATIONING!」ライブBlu-rayが6月10日に発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ・映画・舞台・ドラマなど様々なフィールドで活躍する声優・俳優・アーティストの宮野真守が、昨年開催したライブツアー「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」の模様を収録したライブBlu-rayが6月10日に発売することが決定した。

今回、発売と合わせてBlu-rayのジャケット写真も公開された。ライブツアーのテーマになっている「リゾートホテル」になぞらえ、自然に包まれたラグジュアリー感を味わうことのできる内容となっている。

本編には、昨年12月14日（日）に横浜アリーナで行われた国内でのツアーファイナルの模様が収録され、映像特典としてライブツアーの舞台裏を追った映像と、各地でのライブの模様も一部見ることができる。すでにライブに足を運んだファンも更に楽しめる内容となっているのでぜひチェックをしてほしい。

あわせて各店舗での特典も公開となった。一部対象店舗では早期予約特典では毎回恒例となったライブのリミックスCD「MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7」のCDを手に入れることができる。楽曲は後日配信される予定だが、CD限定で宮野がリミックス楽曲について語るトークトラックが収録されるため、忘れずに予約をしてCDをゲットしよう。

更に昨年のライブツアー「DRESSING!」でも実施されたVR LIVEの上映も決定。今年は映画館での開催となり、ライブツアー「VACATIONING!」神奈川・横浜アリーナ公演Day1より厳選した楽曲を8K VR LIVE にてお届け予定。加えて、昨年開催したVR LIVE「DRESSING!」の再上映も決定しており、来場者全員に＜複製サイン＆コメント入りブロマイド＞もプレゼントされる。さらに、台北市内にあるVR専用シアター「Fun VR劇院」での同時上映も決定！最前席よりも近い“神席”視点で、目の前に広がる180度ステージを見渡しながら、臨場感のあるライブを楽しもう。開催概要やチケットの詳細は後日お知らせとなるので、ぜひお楽しみに。

●リリース情報

LIVE Blu-ray

「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」

6月10日発売



品番：KIXM-665〜6

価格：￥9,900（税込）

映像特典：ライブメイキング映像・ビジュアルコメンタリー

初回特典：スペシャルBOX仕様

＜Disc-1＞

MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜

2025.12.14 横浜アリーナ

OPENING MOVIE

VACATIONING

DRESSING Tropical Remix

SUPER★SOUL

BREAK IT!

Dirty Orange REMIX 2025

ジャンプしてみて

Member Introduction

Kiss me now

零光

Apollo

ヒカリ、ヒカル

繭

1日富士急VACATIONING!

Mirror

IT’S THE TIME

Greed

R.P.G

Kiss×Kiss

シャイン

＜ENCORE＞

ジャーニー

カノン

＜W ENCORE＞

オルフェ

ビジュアルコメンタリー

MAMO×TEAM MAMO

＜DISC-2＞

ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜

SPECIAL EDITION

オープニング映像撮影

リハーサル

宮城1日目

宮城2日目（MOONLIGHT）

兵庫1日目

兵庫2日目（Dream on）

幕間映像撮影

神奈川1日目

神奈川2日目（ヒカリ、ヒカル）

台北1日目

台北2日目（THANK YOU(reprise)）

早期予約フェア開催！

一部対象店舗で4月19日（日）までに予約をすると、

「MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7」CDをプレゼント

＜CD収録内容＞

1.DRESSING Tropical Remix

編曲：Jin Nakamura

2.Dirty Orange REMIX 2025

編曲：Dirty Orange

3.MAMOのオリジナルトークトラック

注意事項

※詳しい付与方法に関しましては各店舗へご確認ください。

※特典の有無についての詳細は各対象店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はご予約していただいた店舗様にて、商品お引取り時にお渡し致します。

※商品仕様、特典内容、デザインは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※MAMOのオリジナルトークトラックを除く楽曲に関しては、音楽配信サイトにて配信を予定しております。

配信日は後日お知らせいたします。(「MAMOのオリジナルトークトラック」の配信はございません)

●VR LIVE情報

MAMORU MIYANO VR THEATER「VACATIONING!」

【東京】

5月1日(金)〜5月4日(月・祝)

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

チケット料金：3,900円（税込）

来場者限定特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド

※上映パターンに応じて絵柄が異なります。

※本イベントにて宮野真守の登壇はございません。

【台湾】

MAMORU MIYANO VR THEATER「VACATIONING!」

Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）

※上映内容は国内と同様となります。そのほか詳細は後日お知らせいたします。

＜プロフィール＞

宮野真守

声優・俳優・歌手。

2001年に海外ドラマ「私はケイトリン」の吹き替えで声優デビュー。

以降、数々の話題作に出演し、近年では「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」「キン肉マン 完璧超人始祖編」などの注目作で主演を務める。劇場版・TVアニメのみならず、映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズや、映画『トップガン マーヴェリック』など多くの作品で吹き替えも行なっている。

俳優としては、劇団☆新感線の『髑髏城の七人』Season月《下弦の月》の主演・捨之介役、ミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』にてディオ・ブランドー役を演じるほか、TVドラマへの出演も増えてきている。

歌手として2008年にシングル「Discovery」でキングレコードよりデビューを果たす。声優、俳優の現場で培った豊かな表現力と類い稀な歌声を武器に幅広いレパートリーを持ち、バラエティに富んだ楽曲でファンを魅了し続けている。

2009年から精力的に行なっているライブで、歌声だけでなくダンスを取り入れるなど、エンターテイメント 性の高いパフォーマンスに定評があり、日本武道館やさいたまスーパーアリーナでの単独公演を次々と開催し、大成功を収めている。

関連リンク

宮野真守オフィシャルサイト

https://miyanomamoru.com