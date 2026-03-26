¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×½é¤Î7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥ÉÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖTEST ME¡×¤ò¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥É¤Ç6·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢º£½µ3·î27Æü(¶â)¸áÁ°10»þ¤è¤ê³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥É¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢´û½Ð¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖTEST ME¡×¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬¡Ö¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Öº¨¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â´Þ¤áÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤â2·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖAREA OF DIAMOND 4¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¡¢3·î25Æü(¿å)¡Á26Æü(ÌÚ)¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÃæ¡£Àé½©³Ú¤È¤Ê¤ë3·î26Æü(ÌÚ)¤Î¸ø±é¤Ï¡¢Á´¹ñ150´Ûµ¬ÌÏ¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ê¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢7·î¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ÖAREA OF DIAMOND FINAL¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï3·î29Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£Èà½÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿Ê²½¤ò¤È¤²Â³¤±¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ËÑéÌÜ¤»¤è¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖTEST ME¡×7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥É¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë
6·î24ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó³«»Ï¡§3·î27Æü(¶â)¡¡¸áÁ°10»þ¡Á³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¡ÖTEST ME¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖAREA OF DIAMOND 4¡× LIVE VIEWING
3·î26Æü 19:00¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¾å±Ç¡Ë
¾å±Ç·à¾ì¡§Á´¹ñ150´Ûµ¬ÌÏÍ½Äê
¢¨¾å±Ç·à¾ì¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÄÉ¤Ã¤Æ²ò¶ØÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§4,600±ß
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¡§Á´¹ñ¤Î³Æ¾å±Ç·à¾ì¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î14Æü 0:00°Ê¹ß¡¢½ç¼¡ÈÎÇä
¢¨¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇä¤Î³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ·à¾ì¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U-NEXT¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØAREA OF DIAMOND 4¡ÙÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013502
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00 ¡Á¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè¡Á 4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®¸ø±é¡§3·î26Æü Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¸ø±é
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ßU-NEXT ÇÛ¿®Ãæ°ìÍ÷
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011667
¡ãU-NEXT¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ä
U-NEXT¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇU-NEXT¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¡§
¡U-NEXT¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/watch_UNEXT¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÆ±»þ»ëÄ°¡×¤ò¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¤ò±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë1·ï°Ê¾åÅê¹Æ
¾ÞÉÊ¡§U-NEXT¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ÊÆâÍÆ¸åÆüÈ¯É½¡Ë
ÅöÁª¿Í¿ô¡§20Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00 ¡Á¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖAREA OF DIAMOND FINAL¡×
2026Ç¯7·î11Æü(ÅÚ) ¡¢12Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì¡§16:00
³«±é¡§18:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_final
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖROYAL FAMILY¡×Àè¹Ô(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î29Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
·ô¼ï
¡¦»ØÄêÀÊ¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ï¡¼¥È¥ª¥Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¡¼¥È(ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¯¥é¥¹(¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È)¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡§23,000±ß(ÀÇ¹þ)¡ÊÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¡¦ÀìÍÑÆþ¾ì¥ì¡¼¥ó¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ÉÕ¶á¡Ë¢¨½ô¾ò·ï¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.¡¡Ý¯°æÎ¼¡Ê080-
©ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://chanmina.com/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ichigoproduction.com/