「プリキュアシリーズ」で培った経験を詰め込んで！最新作『名探偵プリキュア！』オープニング主題歌を石井あみが語り尽くす。

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『ひろがるスカイ！プリキュア』（以下、『ひろプリ』）のオープニング主題歌でデビューすると、以降の「プリキュアシリーズ」で確実に中核を担う存在の1人となった石井あみ。連続参加4作目となる『名探偵プリキュア！』では『ひろプリ』以来となるソロでのオープニング主題歌を担当する。目まぐるしく展開が変わる楽曲「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」と出会い、「プリキュアシリーズ」での目くるめく日々で得た経験をすべて詰め込むと決意した彼女。箇所箇所に盛り込まれた、石井あみならではのエッセンスと技術を教えてくれた。

INTERVIEW & TEXT BY 清水耕司

出会ってくれてありがとうの気持ちを

――今作は、作・編曲に関わられている佐々木”コジロー”貴之さんがSNSで「展開だらけのハイパージェットコースターソング」と称されていました。石井さん自身としてはどのような意識でオーディションに臨まれましたか？

石井あみ 私も曲をいただいた時、展開がコロコロと変わる「遊園地みたいな曲」だと思いました。なのでオーディションの時からすごく楽しんで歌った記憶があります。ただ、「自分にしかない歌」にしたいという気持ちがあって、私が「プリキュアシリーズ」を通して学んだことや感じた気持ちを詰め込んだ1曲にしたいと思っていました。プリキュアでのお仕事って、一言で表したら「すごく幸せ」なんですけど、上手く歌えなくて辛かったことや上手く表現できなくて悲しい気持ちになったこともあって。この曲ならプラスな部分もマイナスな部分も入れ込める曲だと思ったんです。“なんで？なんで？ トリックかな？”は『わんぷり』（『わんだふるぷりきゅあ！』）でかわいい歌声を学べたから歌えたし、Dメロの疾走感があるところは『ひろプリ』（『ひろがるスカイ！プリキュア』）のおかげだし。“ねぇ 生まれたこと めぐり逢えたことの神秘”で隣にいるキミに言いたいという気持ちになったのは、『キミプリ』（『キミとアイドルプリキュア♪』）で「キミに届ける」ということを教えてもらえたからで。レコーディングでも「色んな表現ができるから今回選ばれたと思う」とは言っていただけて、「プリキュアシリーズ」で歌ってきて良かったとすごく思いました。

――レコーディングではどのように歌われたかについても教えてください。

石井 歌詞にもある、“凛と”歌うことをベースに考えていたんですが、私自身、プリキュアソングを歌っていく中で、自分の声が凛とした声だと思うようになったので、そのままの自分で歌いたいと思いました。そのうえでAメロは少し軽めに歌って、次の“なんで？なんで？”から“なぜ？なぜ？”まではかわいい自分、 “立ち向かう”は『ひろプリ』の時みたいなかっこいい自分で歌いました。で、またちょっと軽めに戻った後、“勇気の一歩”からは力強くて元気な自分になって、“答え！？ 気づいてないものに気づいたとき”でも軽めに戻ってから、ワルツになる“運命ね”からの部分は少しエレガントに歌いました。あと、“運命ねって 大好きよって”は大切な歌詞だと思ったんですね。なので心が揺れ動く感じにして、“運命ね”の“命ね”の部分はリズムをちょっと後ろに持ってきていました。

――ディレイさせているということですか？

石井 そうです。言葉が詰まっている感じにしつつ、クレシェンドさせることでドレスのふわっとした感じを表現したいと思っていました。

――そしてサビでは、ベースの凛とした歌い方に戻る、という。

石井 なので5人くらいの自分に分かれて歌いました。

――素早く違う自分で歌い分けるコツというのはありますか？

石井 私は、視覚で声が変わるタイプだと思っていて。（音楽）大学の頃から楽譜や歌詞に色をつけたり絵を描いたりしていました。

――色分け以外にも、歌詞の紙に何か書き込んでいましたか？

石井 「みんなが聴きやすいように」って楽譜に書いていました。例えば、「ヒント！」と「凛と」は同じメロディですけど、言葉では「ヒント（高低低）」と「凛と（低高低）」って違うじゃないですか？なので「凛と」は「りーんと」とアクセントを変えているんですね。

――話し言葉のアクセントに近づけるというか、歌詞を聴いた時に単語が理解しやすいように、という工夫なんですね。

石井 はい。音符がいっぱいなぶん、平坦に歌うとお洒落じゃないということはレコーディングでも言われていたので、表現はしっかりつけるようにしました。

――凛と歌うということは、オーディションの頃から決めていたんですか？

石井 私は毎年、オーディションが自分の声について考えるタイミングになっていて……。

――自分の歌声についてのカラーについて悩まれていましたよね。「白」と言われるし自分でもそう思うけど、でも何色にも染まる代わりに特徴がないという気もしていて……、というところで。

石井 そうなんです。でも、昨年夏の“プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit！2025”でスタッフさんに「凛としている」と言っていただいたんです。今まで、かっこいいと言われることは多かったんですが、私の中の「かっこいい」って（北川）理恵さんが熱く歌われる時のような印象があって。

――石井さんの歌声ももちろん「かっこいい」ですが、北川さんをはじめプリキュアシンガーズの方々は皆さんかっこいいし強いし。なので臆してしまいますよね。

石井 そうですね。だから悩んでいたんですが、「凛と」という言葉を聞いた時、上手くハマった気がしたんです。『キミプリ』はアイドルソング系だったので違う表現に挑戦してみたのですが、この曲の歌詞に「凛と」というフレーズを見つけた時、改めてピンときて……。

――「私の曲だ」みたいな？

石井 （笑）。だから、「凛と歌う」というヒントは夏にもらっていたかもしれないです。

――では、自分の声に対する悩みも今は消えて？

石井 そうですね。ないと思います。

――展開がスピーディで難易度の高い曲だと思いますが、苦労した箇所があったら教えてください。

石井 “つながる次への絆 ひらくよ”はシンコペーションになっていて、ここも少しずれるとお洒落に聴こえないので難しかったですね。“つながる、つーぎへの、きーずな”みたいに、アクセントを意識しながら歌いました。“ねぇ 生まれたこと めぐり逢えたことの神秘”は、同じようにリズムが詰まっていますが、プラス「神秘」（の音）が高いので繋げ方が難しいんですよね。レコーディングでは、“つながる次への絆”は扉が開くように、“ねぇ 生まれたこと”はいつも見てくれているお友達1人ずつに対して歌いたい、ということを井上（洸）プロデューサーに伝えていたんです。そしたら「そのリズムの中の全部をまったく違うように歌ってみて」と言われたんです。“ねぇ”は誰かが隣にいるみたいに、“生まれたこと”で心を少し開いて、それから“出会えたことが本当に嬉しいよ”で気持ちを表す、みたいに3段階で。そこも大変でテイクを重ねて、そうやって自分が歌いたい表現に近づけていきました。

――今回は、事前に家でかなり練習はしたほうでしたか？

石井 実は、オーディション前の練習でパソコンに録音した回数が4桁いったんです！

――え？でも音源をもらってからオーディションまでそんなに時間はなかったですよね？

石井 ないです。1週間くらいだと思います。ギリギリまで繰り返し練習していたらいつの間にか（笑）。そんな数字は自分でも初めて見ました。でも、この曲を好きだからたくさん歌ったというのもあると思いますし、曲に助けてもらった感覚はあります。歌詞にも“キセキ”という言葉が出てきますけど、この曲に出会ってから奇跡を感じることがたくさんあるんですよね。自分の今までの経験や気持ちを込めたいという気持ちに繋げられるような、場面が色々と変わる曲だったというところもそうですし。

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あんなやみくると同じ気持ちで1年間過ごせる

――お気に入りの箇所も教えてもらえますか？

石井 お気に入りはその、“ねぇ 生まれたこと めぐり逢えたことの神秘”ですね。歌詞がすごく好きです。私は今、アーティスト人生＝『プリキュア』なんですけど、歌詞を見た時にまず、「応援してくれるお友達のみんな、スタッフさん、プリキュアシンガーの先輩たちに出会えて私はこんなに幸せだ！」と思ったんですね。なので「出会ってくださってありがとう！」という気持ちを、みんっ！なにっ！伝えたかったです。

――すごく力が入りましたね（笑）。

石井 （笑）。あとはDメロの“今 運命ねって 大好きよって”は最初に聴いた時、オルゴールみたいに聴こえたんですけど、実は私は小さい頃からオルゴールが大好きで、両親がお土産に買ってきてくれたオルゴールを今でも大切に持っています。だから、自分の思い出を振り返る感じもしましたし、みんなにとっても大切なことを振り返る瞬間になればいいな、と思いました。それでレコーディングでは、オルゴールのふわっとした優しい感じを出したいと思って、「ここはオルゴールで歌いたいです！」って言いました。“大好きよってー”という伸ばしも、普段はミックス（ボイス）で強く出すことが多いんですが今回は裏声寄りで優しく歌いました。

――“運命ねって 大好きよって”という歌詞は、メロディを変えて2回出てきます。歌う時の気持ちは変えましたか？

石井 はい、全然違いました。1番の“運命ねって”は、その前の歌詞が“答え！？ 気づいてないものに気づいたとき”なので、人生が変わるレベルの発見があって「それってすごく運命！」みたいな嬉しさなんですよ。でも、どんな気持ちも時間が経つと薄れてしまうじゃないですか？「どんな気持ちだっけ？」みたいに。でも、何かのきっかけで思い出すことがあって、その時は自分自身にまた気づけたような温かみがあるというか、「私、そういえばこういう気持ちになっていたな」って心の中の自分を発見した感覚があるんですよね。だから2回目の“運命ねって 大好きよって”は思い出した感がありました。

――今度は、熊田茜音さんと増井優花さんが歌うエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」を聴いた時の感想もいただけますか？

石井 私、第1話のオンエア日はお休みだったんですよ。だからリアルタイムで朝観るじゃないですか？それから夕方までずっと歌っていました、“NaNaNaNa なぜ？ なぜ？”って。で、その日の夜にはダンスを覚えて、次の日にはInstagramに投稿していました。ファンの方からは自分の曲より先にアップしていると言われて（笑）。熊ちゃん（熊田）にも、この間取材で一緒になった時も、この曲が大好きだと全力で伝えました。熊ちゃんは『キミプリ』で初めてプリキュアシンガーになって、「もっと頑張らなきゃ！」となっている姿を隣で見ていたので、今回のレコーディングもきっと色々と悩んで作ったんだろうな、というのを歌声から感じたんですよね。それに『キミプリ』ではちはやと3人で活動していたのでお互いから学ぶこともすごく多かったし、3人で一緒に作るという気持ちも強かったです。だから仲間が頑張っている姿が嬉しくて……。熊ちゃんもきっと、オープニングを歌っている私に対してそう感じているんじゃないかな？優花ちゃんは唯一無二の歌声が本当に素敵で、芯があるし艶やかな歌声だし。その2人の歌声が合わさると、かわいらしさもワクワクした感じもまさに「2倍」だと感じましたし、やっぱりエンディングを2人で歌うのってすごく良いなと思います。

――『わんぷり』での自身の経験上からの言葉ですね。一方の石井さんは今回、コーラスもなくデュエットでもなく、完全なるソロでの歌唱となりました。

石井 確かに。今回は1人で走り抜けました。『ひろプリ』の時は、北川さんとMachicoさんの“スカーイ、フライハーイ！”があったから頑張れました、というようなことを言っていた気がするんですけど。でも今回は自分の声のダブルが多く、色んな気持ちを込めて歌っているんですが、どの自分も好きですね。オケをいただいた時も、ダブルで入っていた自分の声に支えられたところがありました。過去の自分に支えられて歌えたのは良かったです。

――どんどん好きな自分を見つけられますね。

石井 本当に良かったです。絶対に見つけられないと思っていました。

――最後に。『名探偵プリキュア！』に絡めてですが、石井さんがキュアット解決してほしいナゾはありますか？

石井 えー。たくさんあるんですけど……。

――そんなにたくさんあるんですか？（笑）。

石井 私、寝るまでにすごく時間がかかっちゃうんですよ。何かしているうちに時間があっという間に経って。その話をすると「あるある」とは言われるんですけど、なぜそうなるのか？ナゾを解いてほしいです（笑）。以前、SNSで「時間ピッタリに始めがちだから」という意見を見たんですけど私も結構そうなんです。10時00分になったら始めようと思って、その時間までにできることを考えて、写真の整理とかしちゃうと気づけば10時2分、みたいな。

――そのナゾに対する答えは、ピッタリに始めようと思ったら考え直し、すぐに始めることですね。

石井 わ。解き明かされてしまった（笑）。なるほど、絶対そうだ。「すぐにやる」、これが大事ですね。

――ちなみに他の疑問というのは？

石井 『名探偵プリキュア！』のキメポーズがあるじゃないですか？あれをすると気づかないうちに小指が立っているんですよ。マイクを持つ時も立っているんですけど、それをファンの方に教えてもらって……（笑）。どうして私は小指が立つのか、というナゾが。すごく気になります。

――確かに不思議ですね。もしかしたら体の中にアイドルの血が流れているのかも。

石井 確かに。私は小さい頃からアイドル大好きだったし。

――では、あんなとみくるにそのナゾを解いてもらいましょう。

石井 お願いします！（笑）。

●リリース情報

『名探偵プリキュア！』主題歌シングル

発売中

【CD＋DVD】

価格：￥2,530（税込）

品番：MJSS-09402〜3

【通常盤】

価格：￥1,650（税込）

品番：MJSS-09404

初回特典：キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、「プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit！2026」先行抽選応募券

＜CD／CD＋DVD＞

01.ハートにヒント！名探偵プリキュア！

歌：石井あみ 作詞：只野菜摘 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

02.なぜ？謎？！ANSWER

歌：熊田茜音＆増井優花 作詞：青木久美子 作曲・編曲：ハマダコウキ

※各曲のオリジナル・メロディ・カラオケ・TVサイズを含む全6曲収録。

＜DVD＞

TVオープニング・エンディングノンテロップ映像

＜CD／通常盤＞

01.ハートにヒント！名探偵プリキュア！

歌：石井あみ 作詞：只野菜摘 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

02.なぜ？謎？！ANSWER

歌：熊田茜音＆増井優花 作詞：青木久美子 作曲・編曲：ハマダコウキ

※各曲のオリジナル・カラオケ・TVサイズを含む全6曲収録。

©ABC-A・東映アニメーション

関連リンク

『名探偵プリキュア！』公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/

『名探偵プリキュア！』公式X

https://x.com/TVanime_precure

プリキュア音楽＆映像商品公式X

https://x.com/precure_marv

『プリキュア！』公式YouTubeチャンネル