Ado「今日好き」主題歌＆挿入歌に決定「青春への憧れを込めて」
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）4月6日より放送の新シリーズより、Adoが主題歌と挿入歌を初めて担当することがわかった。書き下ろし楽曲「春に舞う」にて現役高校生の繊細な恋心を描く。
【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カップルが誕生
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。番組主題歌に決定した「春に舞う」は、歌い手・Adoが歌唱する、番組のために書き下ろされた最新楽曲だ。「花びら染めてく空色づきはじめる視線の先に今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに滲んだ君の背中が見えたほろりほろりほろり溢れる前にちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。
今回、初めて『今日好き』の主題歌と挿入歌を担当するAdoは、「『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
この度わたくしAdoが2026年4月からの『今日、好きになりました。』の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。
そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。
番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。
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◆Ado「今日好き」主題歌＆挿入歌に決定
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。番組主題歌に決定した「春に舞う」は、歌い手・Adoが歌唱する、番組のために書き下ろされた最新楽曲だ。「花びら染めてく空色づきはじめる視線の先に今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに滲んだ君の背中が見えたほろりほろりほろり溢れる前にちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。
◆Adoコメント
この度わたくしAdoが2026年4月からの『今日、好きになりました。』の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。
そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。
番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。
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