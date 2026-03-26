Kis-My-Ft2、千賀健永出演「週末旅の極意3」エンディングテーマに決定 60秒トレーラー＆追加出演者が解禁
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の深川麻衣が主演を務め、Kis-My-Ft2の千賀健永が共演する、4月3日放送スタートのテレビ東京系ドラマ25「週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」（毎週金曜深夜24時52分〜）より、60秒トレーラーが解禁。Kis-My-Ft2の楽曲「夜の向こうへ」が、エンディングテーマに決定した。
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この度、ドラマの見どころが詰まった60秒トレーラーが解禁。旅先での絶景や食事や観光を楽しむ中で「結婚」に対して考える綾香と隆の複雑な感情が描かれており、今回の「週末旅」の様子が垣間見える映像が完成した。春の旅情と「結婚」への葛藤が散りばめられた、魅力が盛りだくさんなトレーラーとなっている。
さらに、ドラマを盛り上げるエンディングテーマにKis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が決定。夜を想起させるお洒落なサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲となっている。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆を描いたような、本作の世界観にぴったりなエンディングテーマになっている。
綾香と隆の週末旅を彩る共演者に小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサが決定。旅先の数々で登場するゲストたちが2人の将来にどのような影響を与えていくのか。「週末旅」ならではの個性豊かなキャラクターたちが、綾香と隆の物語を彩る。（modelpress編集部）
この度、ドラマ「週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」に出演させていただき、そして僕達Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない。」と率直に感じました。夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。この作品を、Kis-My-Ft2 でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」を是非楽しみにしていてください。
綾香の同僚で、営業部・女性チームのサブリーダー。結婚生活と仕事を両立しており、何事にも全力を注いでいる。
【コメント】
私が演じる白石は、自分にとっての幸せとは何か、その答えをしっかり持っている女性です。私自身も白石に共感することが多く、演じながら自分の気持ちを重ねる瞬間もありました。綾香と隆がさまざまな場所を訪れる旅の中で、白石がどう関わっていくのかも楽しみにしていただけたら嬉しいです。私が訪れたのは黒部宇奈月温泉。景色も温泉もグルメも、とても素敵な所でした。またゆっくり訪れたいなと思ってます。物語とあわせて、是非楽しんでください！
綾香の大学時代からの友人。育児に奮闘する中で、夫婦の関係性に悩みを抱える一面も…。
【コメント】
箱根ロケ！さらには以前から行ってみたかったお宿でとても嬉しかったです。物語の言葉の紡ぎ方がとても丁寧で、好きな作品の一部として息ができる時間を過ごせたことも嬉しかったです。今回いただいた役は母親役。私自身はまだ経験していませんが、世の中にたくさんいらっしゃる母親のみなさまの言葉や想いをどうにか代弁できますようにという気持ちで務めさせていただきました。とても繊細で人生の選択において大切なメッセージが込められたこの作品を、最後まで皆さんと一緒に見届けられる事を楽しみにしています。
綾香の大学時代からの友人。自身の恋愛観を貫き、結婚はせず独身を楽しんでいる。
【コメント】
登場人物たちの、悩みや葛藤にウソもなく、正解もなく、曖昧に、でも懸命に生きていく姿に心が動きました。生きていく程、悩みは積み重なり、逃げたくなる瞬間もあると思います。ふと立ち返ってみると、もはや人生に必要なのは、【友人、美味しいご飯、旅」の3つだけなのかもしれません（笑）。久美子と共に悩んだ時間は、自分自身の成長にも繋がりました。多くの方に届きますように。
隆の母親。隆の結婚と孫の誕生を楽しみにしている。
【コメント】
監督・プロデューサーの松本さんと初めてお会いした時、親子の会話はご自身のエピソードも入っていると話して下さいました。「では、ご両親はこのドラマを観たら、ご自身達がモデルになってる事に気付かれますか？」と私が質問すると「はい。たぶん」と監督。うれしいドキドキと身が引き締まる気持ちでした。博多ロケは父親役の冨家さんの男らしい天真爛漫さに包まれ、親子3人、笑顔だらけの撮影時間でした。身近にありそうなちょっとビターな大人の恋愛ドラマです。春です。旅情と恋を一緒に楽しみましょう。
隆の父親であり、良き理解者。どこか悩みを抱えた様子の隆を気にかけている。
【コメント】
シリーズ三作目となる「週末旅の極意」に、参加できることをとても嬉しく思っております。僕の役は千賀さんの父親なんですが、初めてご一緒する千賀さんの真っ直ぐでピュアなお芝居にこちらも新鮮な気持ちで！と撮影しております。親子の、微妙だけどどこかキチンと繋がっている…。「あー、こういう関係って良いよなぁ」と思って頂けると嬉しいです◆（◆：正式には音符マーク）是非ご覧くださいませ！
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◆Kis-My-Ft2「週末旅の極意3」主題歌に決定
この度、ドラマの見どころが詰まった60秒トレーラーが解禁。旅先での絶景や食事や観光を楽しむ中で「結婚」に対して考える綾香と隆の複雑な感情が描かれており、今回の「週末旅」の様子が垣間見える映像が完成した。春の旅情と「結婚」への葛藤が散りばめられた、魅力が盛りだくさんなトレーラーとなっている。
綾香と隆の週末旅を彩る共演者に小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサが決定。旅先の数々で登場するゲストたちが2人の将来にどのような影響を与えていくのか。「週末旅」ならではの個性豊かなキャラクターたちが、綾香と隆の物語を彩る。（modelpress編集部）
◆千賀健永コメント
この度、ドラマ「週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」に出演させていただき、そして僕達Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない。」と率直に感じました。夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。この作品を、Kis-My-Ft2 でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」を是非楽しみにしていてください。
◆小野真弓（白石役）
綾香の同僚で、営業部・女性チームのサブリーダー。結婚生活と仕事を両立しており、何事にも全力を注いでいる。
【コメント】
私が演じる白石は、自分にとっての幸せとは何か、その答えをしっかり持っている女性です。私自身も白石に共感することが多く、演じながら自分の気持ちを重ねる瞬間もありました。綾香と隆がさまざまな場所を訪れる旅の中で、白石がどう関わっていくのかも楽しみにしていただけたら嬉しいです。私が訪れたのは黒部宇奈月温泉。景色も温泉もグルメも、とても素敵な所でした。またゆっくり訪れたいなと思ってます。物語とあわせて、是非楽しんでください！
◆高山璃子（さくら役）
綾香の大学時代からの友人。育児に奮闘する中で、夫婦の関係性に悩みを抱える一面も…。
【コメント】
箱根ロケ！さらには以前から行ってみたかったお宿でとても嬉しかったです。物語の言葉の紡ぎ方がとても丁寧で、好きな作品の一部として息ができる時間を過ごせたことも嬉しかったです。今回いただいた役は母親役。私自身はまだ経験していませんが、世の中にたくさんいらっしゃる母親のみなさまの言葉や想いをどうにか代弁できますようにという気持ちで務めさせていただきました。とても繊細で人生の選択において大切なメッセージが込められたこの作品を、最後まで皆さんと一緒に見届けられる事を楽しみにしています。
◆柳ゆり菜（久美子役）
綾香の大学時代からの友人。自身の恋愛観を貫き、結婚はせず独身を楽しんでいる。
【コメント】
登場人物たちの、悩みや葛藤にウソもなく、正解もなく、曖昧に、でも懸命に生きていく姿に心が動きました。生きていく程、悩みは積み重なり、逃げたくなる瞬間もあると思います。ふと立ち返ってみると、もはや人生に必要なのは、【友人、美味しいご飯、旅」の3つだけなのかもしれません（笑）。久美子と共に悩んだ時間は、自分自身の成長にも繋がりました。多くの方に届きますように。
◆山下容莉枝（小野妙子役）
隆の母親。隆の結婚と孫の誕生を楽しみにしている。
【コメント】
監督・プロデューサーの松本さんと初めてお会いした時、親子の会話はご自身のエピソードも入っていると話して下さいました。「では、ご両親はこのドラマを観たら、ご自身達がモデルになってる事に気付かれますか？」と私が質問すると「はい。たぶん」と監督。うれしいドキドキと身が引き締まる気持ちでした。博多ロケは父親役の冨家さんの男らしい天真爛漫さに包まれ、親子3人、笑顔だらけの撮影時間でした。身近にありそうなちょっとビターな大人の恋愛ドラマです。春です。旅情と恋を一緒に楽しみましょう。
◆冨家ノリマサ（小野智幸役）
隆の父親であり、良き理解者。どこか悩みを抱えた様子の隆を気にかけている。
【コメント】
シリーズ三作目となる「週末旅の極意」に、参加できることをとても嬉しく思っております。僕の役は千賀さんの父親なんですが、初めてご一緒する千賀さんの真っ直ぐでピュアなお芝居にこちらも新鮮な気持ちで！と撮影しております。親子の、微妙だけどどこかキチンと繋がっている…。「あー、こういう関係って良いよなぁ」と思って頂けると嬉しいです◆（◆：正式には音符マーク）是非ご覧くださいませ！
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