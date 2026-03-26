女優の飯豊まりえが２６日、都内でＮＨＫ主演ドラマ「泉京香は黙らない」（５月４日開始、夜９時３０分）の取材会に出席し、作品への思いなどを語った。

「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズで人気を誇る荒木飛呂彦さん原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。荒木さんの協力を得て、書き下ろしたオリジナルストーリーだ。

飯豊は「これまで積み重ねてきたものと新しいものが交わって、面白い科学変化になっているんじゃないかなと思います」と自信を持つ。京香の新しい一面も見られることも明かし、「露伴先生に対して、初めて反抗するシーンがあって、見返すシーンがあって、そこは露伴先生にとっても、泉君の譲れない部分っていうところがあるんだっていう驚きがある。今回、新人漫画家をデビューさせたが、担当漫画家さんに対して、熱くなるシーンからどんどん話が展開していく」と見どころを語った。

これまで岸辺露伴役を務めていた夫の高橋一生も今作に出演。共演シーンもあることも予告した。現場ではアドバイスをもらうこともあったといい「現場でリハーサルをする時、台本で読んでいたものと現場に行ってみて違うと感じる時がある。感情をもっと表現した方がいいかもねみたいなことは、一期の時から変わらず、アドバイスしてくださります」と裏話も明かした。