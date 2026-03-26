口寂しいと思ったらすぐ作れる！「30秒おつまみ」集めました

食べたいときにすぐできる30秒おつまみ

何かつまみたい！と思ったらすぐ作れる、簡単おつまみを4つご紹介。おうちによくある材料で、30秒もあれば完成しますよ！

魚肉ソーセージ＆かつお節

クリームチーズ＆のり

きゅうり×梅干し

セロリ＆塩昆布

少ない材料＆家にあるものですぐ完成！

おうちにある材料ですぐ作れる、30秒おつまみ。個包装になっているクリームチーズを常備しておくと、包丁などを使用せずにあっという間に完成します。

きゅうりの梅肉和えやセロリの和え物は、キャベツや白菜、トマトなどお好きな野菜でアレンジ可能です。野菜の小鉢が一品欲しい！そんな時にも重宝する簡単レシピですね。

たんぱく質や野菜のビタミンが摂れる、速攻30秒おつまみ。皆さんもぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。