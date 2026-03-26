もうすぐ4月。春の訪れとともに、新生活を応援するセールが行われています。物価高の中、家電選びは“まとめ買い”だけではなく、ある工夫をする人が増えているんだそうです。

満開まであとわずかな東京の桜！雨の中、お花見をする人の姿もありました。街が春色に染まる中、東京・有楽町の家電量販店では…

出水麻衣キャスター

「新生活に向けた商戦が盛り上がっていますよ。ご覧ください。買えば買うほど、どんどんお得になっていきます」

例えば、こちらの5点セット。単品で買うと、およそ8万円のところ、まとめて買うと、なんと2万円近くお得になるんです！

ただ最近では、こんな家電選びがトレンドのようで…

ビックカメラ有楽町店 家電コーナー担当 葦原崇さん

「冷蔵庫・洗濯機の主要な家電は2点セットであるので、あと他はこだわりたい方とかですと、他の商品はそれぞれ、炊飯器は炊飯器でこだわって別で購入される方も」

出水麻衣キャスター

「皆さん、それぞれの生活を想像されて、ここだけは外せないところを少しお高めのものを買う」

質のいいものを長く使うためにも、カスタマイズしながら、まとめ買いセットを活用する人が増えているんだそう。

こちらのコーナーでは、自分が欲しい家電3点を組み合わせると15％オフに！例えば、ドライヤーとヘアアイロン、体重計を選ぶと、およそ5000円分がお得になります。

他にも、新生活で“あったら心強い！”こんなセットも…

出水麻衣キャスター

「防犯カメラや宅配ボックス、こういったものまで新生活応援セールとして展示されています」

パソコンのウイルス対策ソフトに、紛失や置き忘れを防ぐスマートタグなども、まとめ買いをすることでお得になるんだそう。

春から新生活の20代

「ネットで買い物をすることが増えると思うので、宅配ボックスはありがたい」

家電をとことんお得にゲットできるキャンペーンは他にも！

大手スーパー「イオン」では、軽量掃除機が1万6280円のところ、なんと半額の8140円に！そう！新生活を後押しするため「半額祭」を開催中！およそ15万円の液晶テレビも、もちろん半額です！

さらに、“安く揃えられる”と注目されている「リサイクルショップ」でも…山梨県内にあるお店でお買い得品を聞きました！

ゴリラーズ 甲府南店 大工原利幸 店長

「アウトレット品という形で、よく見ないとわからない傷。家電量販店より3割〜4割安く提供できている」

冷蔵庫をはじめ、大型テレビやドラム式洗濯機など、新品同様の家電が割安に購入することができるといいます。

この時期は、購入するだけでなく、買取も強化！

ゴリラーズ 甲府南店 大工原利幸 店長

「キッチンで使うような電子レンジなどが非常に動きがいい。こういったものは通常より高く購入している」

ヒーターやストーブといった暖房器具も査定額アップの対象に！

お得なセールを味方に、賢く新生活のスタートを切ってみてはいかがですか？