高市首相は、日米首脳会談の後、アメリカ側が発表した文書には明記された台湾に関する記述が、日本側の発表にはなかったことを問われ、「認識を全く一にしている」とアメリカ側と齟齬（そご）はないことを強調しました。

国民民主党・深作ヘスス議員

「日米首脳間において台湾海峡の平和と安定のための具体的な取り組みを約束したとの認識は、我が国政府としても共有をしているのか。共有しているのであれば、なぜ我が国の発表資料にその趣旨が明示されていないのか」

高市首相

「台湾に関する記述について申し上げましたら、米側ファクトシートの記述と認識を全く一にするものでございます」

今回、アメリカ側が発表した合意文書では「日米両首脳は、台湾海峡の平和と安定は地域の安全保障と世界の繁栄に不可欠との認識を共有した」などと明記されましたが、日本側の発表では「詳細は控える」と言及を避けていました。

また、一部週刊誌が、今回、日本側の発表で言及がないのは、高市首相の指示だったなどと報じたことについて、木原官房長官は「台湾に関する記述を削除したとの事実は全くない」と否定しました。