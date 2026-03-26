新潟県十日町市で少女が行方不明となってから、3月26日で2か月。中学3年生の少女はいまだ発見に至っていません。



行方不明となっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさんです。



行方がわからないまま、2月に15歳の誕生日を迎えた樋口さん。



ことし1月26日午後7時頃、自宅を徒歩で外出したまま帰宅せず、保護者から「娘がいなくなった」と110番通報があり事案が発覚しました。

警察によりますと、樋口さんは身長約154センチ、セミロングの黒髪で紺色のセーター（胸に白色の刺しゅう入り）、水色のデニムズボンを着用しているということです。



その後の調べで、黒色のジャンパー、黒のブーツを身に着けていたとみられることが判明したほか、いずれかの足首にミサンガ1本を付けているということです。



スマートフォンや財布などの貴重品は自宅に残されていました。



警察は事件・事故の両面で調べていて、これまでに延べ170人体制で捜索を行ってきましたが、現在は十日町署員が通常の勤務を通じて情報収集や捜索を続けています。



警察は広く情報提供を呼びかけており、3月25日までに約170件の情報が寄せられているということです。



付近の駅や店舗などの防犯カメラ、ドライブレコーダーなどの映像からは「樋口さんと確証の持てる人の姿」は確認されていないということです。ドローンによる捜索も複数回行われています。



また、自宅に残されていた樋口さんのスマートフォンの中身を警察が捜査していますが、直接発見に至るような情報は得られていないということです。



26日午後5時現在、樋口さんの発見に至っていないことから、警察は情報提供の呼びかけを続けています。



【連絡先】十日町警察署 025 - 752 -0110

（画像：新潟県警提供）