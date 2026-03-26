岡崎体育が、インディーズベスト盤『盆地テクノ』を自身の誕生日である7月3日に配信リリースし、8月5日にCDパッケージとしてリリース。あわせて、メジャーデビュー10周年ツアー『Zepp10連単総流し』の開催と、新アーティスト写真が公開された。

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新アーティスト写真は、自身が観光大使を務める地元 宇治市が誇る世界遺産の平等院にて、特別に許可を得て撮影。平等院でアーティスト写真が撮影されるのは史上初となる。

メジャーデビュー10周年を記念してリリースされるインディーズベスト盤『盆地テクノ』は、デビュー前に寡少販売されていた6枚の自主制作盤から、本人選曲の全24曲をリマスタリングして収録。“ベスト盤なのにすべて未発表曲”という内容になっている。当時の空気を真空パッケージしたかのような、初期衝動あふれる“盆地テクノ”のコアが詰まった、岡崎体育の原点を感じられる作品に仕上がった。

リリースに先駆け、各界の著名人24名による各収録曲の感想コメントを公開していく“『盆地テクノ』一足先に聞いてみた”企画がスタート。毎週月曜日と木曜日に各SNSにて1曲ずつ公開される。

メジャーデビュー10周年ツアー『Zepp10連単総流し』は、同アルバムのパッケージ発売日である8月5日のZepp Shinjuku(TOKYO)公演を皮切りに、国内全ZeppにZepp New Taipeiを加えた全10会場で行われる。

メジャーデビュー10周年の活動詳細は、『岡崎体育メジャーデビュー10周年記念特別サイト』にて順次公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）