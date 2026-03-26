Makiが、4月からスタートする全国アルバムリリースツアー『四暗刻』の第2弾となる6月公演のゲストを発表した。

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全国31カ所を巡る本ツアーは、3月18日にリリースされたメジャー1stフルアルバム『My favorite things』に伴い開催。初日のZepp Nagoya公演、8月21日のGORILLA HALL OSAKA公演、9月4日のZepp DiverCity(TOKYO)公演がワンマン公演となり、その他の公演はゲスト有りの対バンツアーとなる。

今回、第2弾ゲストとして発表されたのは、6月公演に出演するENTH、Recca、KUZIRA、kurage、HERO COMPLEX、Northern19の計6組。すでにゲストアーティストが発表されている5月までの公演では、ソールドアウトが続出しており、その他の日程でも残りわずかな公演が増えてきているという。チケットは現在4月、5月公演分が一般発売中、6月公演分は3月28日10時より一般発売が開始される。

なお、7月以降の公演ゲストも順次発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）