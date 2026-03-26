キスマイ新曲「夜の向こうへ」が、千賀健永出演ドラマ『週末旅の極意 3』EDテーマに決定！「『あ、この曲しかない。』と率直に感じました」

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Kis-My-Ft2の楽曲「夜の向こうへ」が、4月3日スタートの深川麻衣主演、千賀健永共演のドラマ『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のエンディングテーマに決定した。

■『週末旅の極意 3』は、深川麻衣演じる主人公と千賀健永演じるその恋人が「週末旅」を通して関係を見つめなおす、新感覚の旅ドラマ

テレ東他にて4月3日から放送される、ドラマ25『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』は、圧倒的な「旅情感」「景観」そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった新感覚の旅ドラマ。

結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかったひと組の恋人が「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。

将来について悩む主人公・進藤綾香役を演じるのは深川麻衣。綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を千賀健永が演じる。

そしてこのたび、ドラマを盛り上げるエンディングテーマに、Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が決定。夜を想起させるお洒落なサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲となっている。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆の姿を描いたような、本作の世界観にぴったりなエンディングテーマだ。

さらに、ドラマの見どころがたっぷり詰まった60秒トレーラーが解禁。旅先で絶景や食事や観光を楽しむなかで「結婚」について考える綾香と隆の複雑な感情が描かれた「週末旅」の様子が垣間見える映像が完成した。

春の旅情と結婚への葛藤が散りばめられた、見どころが盛りだくさんのトレーラーをぜひチェックしよう。

■千賀健永（Kis-My-Ft2） コメント