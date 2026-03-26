キスマイ新曲「夜の向こうへ」が、千賀健永出演ドラマ『週末旅の極意 3』EDテーマに決定！「『あ、この曲しかない。』と率直に感じました」
Kis-My-Ft2の楽曲「夜の向こうへ」が、4月3日スタートの深川麻衣主演、千賀健永共演のドラマ『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のエンディングテーマに決定した。
■『週末旅の極意 3』は、深川麻衣演じる主人公と千賀健永演じるその恋人が「週末旅」を通して関係を見つめなおす、新感覚の旅ドラマ
テレ東他にて4月3日から放送される、ドラマ25『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』は、圧倒的な「旅情感」「景観」そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった新感覚の旅ドラマ。
結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかったひと組の恋人が「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。
将来について悩む主人公・進藤綾香役を演じるのは深川麻衣。綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を千賀健永が演じる。
そしてこのたび、ドラマを盛り上げるエンディングテーマに、Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が決定。夜を想起させるお洒落なサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲となっている。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆の姿を描いたような、本作の世界観にぴったりなエンディングテーマだ。
さらに、ドラマの見どころがたっぷり詰まった60秒トレーラーが解禁。旅先で絶景や食事や観光を楽しむなかで「結婚」について考える綾香と隆の複雑な感情が描かれた「週末旅」の様子が垣間見える映像が完成した。
春の旅情と結婚への葛藤が散りばめられた、見どころが盛りだくさんのトレーラーをぜひチェックしよう。
■千賀健永（Kis-My-Ft2） コメント
この度、ドラマ『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』に出演させていただき、そして僕達Kis-My-Ft2 の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。
この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない。」と率直に感じました。
夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。
この作品を、Kis-My-Ft2 でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。
大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」を是非楽しみにしていてください。
■綾香と隆の週末旅を彩る共演者が決定
綾香と隆の週末旅を彩る共演者として、小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサの出演が決定。旅先の数々で登場するゲストたちが、ふたりの将来に様々な影響を与えていく。「週末旅」ならではの個性豊かなキャラクターたちが、綾香と隆の物語を彩る。
■番組情報
ドラマ25『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』
04/03（金）スタート
毎週金曜24:52～25:23
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
BSテレ東：04/06（月）スタート 毎週月曜24:00～24:30
配信： 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信
主演：深川麻衣
共演：千賀健永
小野真弓 高山璃子 柳ゆり菜／山下容莉枝 冨家ノリマサ
脚本：山崎佐保子（「崎」は、たつさきが正式表記）
監督：北畑龍一、松本拓（テレビ東京）
(C)「週末旅の極意 3」製作委員会
■関連リンク
ドラマ25『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/
Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/kismyft2/
https://starto.jp/s/p/artist/17