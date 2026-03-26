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完成記念式典を迎えた広島市立中央図書館です。広島駅南口の商業施設エールエール広島の8階から10階の3フロアです。建物の老朽化により2021年に広島市が移転を表明し、総事業費は約132億円。開架書籍はこれまでより約5万冊多い、約22万冊です。

広島市立中央図書館を詳しく見ていきます。





広島駅ビルの向かいエールエールHIROSHIMAの中です。■宮脇キャスターリポート「広島駅側のエレベーターを降りてすぐ、目の前に広がるのはテーマパークのような開放的な空間です」8階は「こどもと青少年のフロア」。マットが敷かれ、小さなお子さんを膝に抱えて絵本を見たり、おはなしをしながら一緒に時間を過ごせる部屋もあります。また赤ちゃんの休憩室や離乳食や軽食を取れるスペースも。児童を対象にした本も並び、ボードゲームを楽しむ場所もあります。そして「ジュウダイノタナ」と呼ばれるこちらは中高生向けの本が並び、自分と向き合う本や職業選択についても考えます。さらには予約制の自習室のほか、ダンスができる多目的室まで備えます。■広島市市民局 生涯学習課 木本卓夫 課長「小さいお子さんから中高生のお子さんに寄り添った本を並べているので、新しい子どもたちの居場所になればいい」続いて9階の「広島を知るフロア」です。8階から9階への移動はエスカレーターを使います。9階は「広島を知るフロア」。川をイメージした青が基調です。各フロアには「ミチ」と呼ばれる回遊導線があり歩きながら本に触れてもらう狙いがあります。原爆・平和関連のコーナーや、今回、新設された「広島市郷土資料館サテライト」があります。博物館のように視覚を通して広島について知ることができます。さらに広島4大プロコーナーではカープ、サンフレッチェ、広響、ドラゴンフライズを紹介するコーナーも。続いて10階は「図書と映像のフロア」です。映画の上映が行われる「映像文化ライブラリー」があります。川の景色を眺めながら閲覧できるスペースもあります。平日は午前10時から午後9時土、日、祝は午後6時までオープンは来月1日です。松井市長も「歴史・現在・未来を知る平和文化を具現化する施設」と話しています。以上、ミヤワキのシテンでした。【2026年3月26日放送】