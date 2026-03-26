開幕に向けて街も盛り上がりを見せています。広島市のデパートではカープグッズを集めた恒例イベントが始まりました。



26日から福屋広島駅前店で始まった「カープファンフェスト」。オリジナルを含むカープグッズ約600点が並びます。

去年開催されたカープレジェンドゲームでの選手たちの写真、約100枚で作られたパネルや、カープの歴代ユニフォームも展示され、早速訪れたファンが記念撮影をするなど楽しんでいました。





■購入客「いよいよ明日開幕じゃの～楽しみです。」「明日行きますよ。もちろん！」オリジナルデザインの弁当は数量限定。無事にゲットできたようです。Q どうですかこのパッケージ？■購入客「毎年集めているので。」「元気いっぱいプレーしてワクワクする試合をして頂きたいと思います。」「カープファンフェスト」は4月1日まで開かれています。■もみじ銀行職員「シャカリキに勝利をもってコイ！」一方、広島市中区のもみじ銀行本店ではカープ愛あふれる職員30人あまりが集結。気合十分で、大きなシートを窓に張り付けていきます。■行員のやりとり「次がこれ！」「はーい」約1時間で2階から5階の窓には腕を広げてどんと構えるカープ坊やの姿がお目見えしました。■もみじ銀行 営業統括部 新堀由依さん「みんなと協力してできましたし、 完成を見てすごい迫力があるものができてよかったです」いよいよシーズン開幕。カープ坊やも広島の町に気合いを注入します。27日の開幕戦と、28日の第2戦は広島テレビで中継します。【 2026年3月26日放送】