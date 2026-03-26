◇ファーム・リーグ西地区 阪神4―1オリックス（2026年3月26日 杉本商事BS）

先発した西勇輝投手（35）が5回を被安打3の無失点投球を見せ、打線は初回に谷端将伍内野手（22）、前川右京外野手（22）の適時打、2回には百崎蒼生内野手（20）が左越えソロ。若虎たちが侍ジャパンの左腕・曽谷を打っての快勝だった。以下は平田2軍監督との一問一答。

――西勇が5回無失点。

「素晴らしかったね。本当に西らしく、ゴロをね多く打たせて、コントロール、キレ。町田もね、うまくリードして、しっかりコミュニケーション取りながら。試合前からちゃんと準備してたよ、そういうところが今日はしっかり出たんじゃない？」

――やっぱりベテランと組むことで…。

「ベテランじゃないよ。西勇輝なんて、まだまだ働き盛りじゃないか。決めつけちゃいけないよ。一番の勉強だよ、キャッチャーにとってはね。この前も1軍のピッチャーがたくさん来た時に、若いキャッチャーがどういう風なリードをしたり、コミュニケーションを取ったり、ゼロで抑えるかというね。西勇輝らしい危なげないピッチングだったね」

――百崎は本塁打含む3安打。

「やっとだ、やっとね。昨日の（試合の）ね、ファーストゴロぐらいから感じ良くなった。彼は今日みたいなね、豪快な一発も持ってるけど。ああやって右にうまいこと打てるのよ、追い込まれたら。ライトライナーも良かったし。昨日のファーストゴロ。『あの感じでいかなあかんよ』とね言うてたところで、今日は曽谷から（本塁打）だよ！この前は（立石が）マチャドを本気にさせたって言ったけど。WBC（日本代表）の曽谷から打ったっていうのは、これがもう一番のいい勉強や。自信つけてほしいよ」

――ドラフト2位・谷端がマルチ安打。

「昨日残留して、北川コーチと日大コンビね。（通りかかった同コーチを横目に見つつ）大したあれじゃないけど、しっかりと打ち込んで。ライトフライがこの前3つかな。それも詰まったような。それをしっかり修正っていうか、かなり昨日打ち込んで、いい感じになりましたっていうことだったんで使ったけど。彼らしいね。

――第1打席が13打席ぶりの安打だった

「そんなもん甘くないわ。1軍クラスのピッチャーがどんどんこれまで来てるから。13打席ヒットがなかったということで、昨日残留して練習してというところよ。もうそれは打つに越したことはないけどね。今、打てなかったことの悔しさをしっかり糧にして、練習してゲームに臨むというところなんで。いい経験してるんじゃない」

――立石はSGLで残留。コンディションは問題なく。

「全然そんなことなく。2試合出たのでね」

――明日からSGLで3連戦。

「明日、ジャガーの日でしょ。ジャガーズデーっちゅうの？ だから週末ね、たくさんファンの方たちに来ていただいて、若い選手が躍動して。1軍の開幕も明日から始まるんで。同時にね、期待してほしいよ。ジャガーズデー、でぜひSGLにお越しください！」