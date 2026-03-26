◇全国高校選抜ラグビー大会2回戦 大阪桐蔭40―7松山聖陵（2026年3月26日 埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）

大阪桐蔭が、松山聖陵（愛媛）を40―7で破り、8強入りした。前半8分の先制トライ（ゴール）直後の12分にトライを奪われて追いつかれたが、その後は失点なしで計6トライを奪った。準々決勝は、東海大大阪仰星と対戦する。

綾部正史監督の第一声は「課題の多い2試合」だった。前日の1回戦は目黒学院（東京）との接戦を9―0で制した。この日の松山聖陵も評判がいいチームだったが、快勝。それでも「ガラッとチームが変わった。新しいことをやる時間もない」と理由を話した。

特に課題としたのは、セットピースだ。後半に2度、ゴール前でのマイボールラインアウトを得たが、ともにターンオーバーを許した。「しっかりボールを動かすラグビーを、まだできていない。時間が欲しいです」ともどかしそうに話した。

大阪桐蔭といえば、1月の花園準決勝での桐蔭学園との激闘が記憶に新しい。ロスタイムの逆転で21―24で敗れた。桐蔭学園の3連覇中はいずれも対戦しており、3連敗。それでも「桐蔭学園は意識していない」と言う。

「いいチームと対戦して、成長させてもらえたらいい」。選抜の位置づけも「1試合でも多く、いいゲームをしたい」と話した。課題を最初に挙げた綾部監督だったが「勝ち上がるのは、いい経験。もっと伸びるチームだと思う」と選手たちを見つめた。