川辺川と共に生きる組合員たち

球磨川の支流・川辺川に建設が計画されている流水型ダムをめぐり、地元の球磨川漁協は国から示された漁業補償の配分案を組合員にはかり、可決しました。

【写真を見る】川辺川・流水型ダム建設の漁業補償の配分案「組合員1人最大80万円」で可決 「将来がなくなる」反対派の憤りの中…

八代海に注ぐ球磨川の河口では、春になり稚アユの遡上が始まっています。川にある堰では、遡上できない稚アユが網ですくい上げられていました。

すくい上げられた稚アユは、球磨川や支流の川辺川の上流に放流され、「球磨川の恵み」として訪れた人を楽しませます。

地元、球磨川漁協の組合員には、このアユ漁を生活の糧としている人もいます。

漁協は去年11月、流水型ダムの建設を事実上受け入れました。しかし、ダムが建設されると下流での漁が制限されることなどから、国が漁業補償として漁協に8億1000万円を支払うことにしています。

漁業補償案に「一定の結論」…一方で

そして開かれた、3月26日の漁協の総会。

8億1000万円のうち3億1000万円を、組合員1人当たり20万円～80万円配分し、残る5億円を、稚魚の購入や組合運営のための基金にする案がはかられました。

ダム反対の組合員からは「さらに補償を求めるべき」という意見も出ましたが、採決の結果、配分案が可決されました。

賛成515 反対100 無効19

反対派・吉村勝徳さん「川があってもドブのようになってしまう。それは目に見えているから。将来が無くなる、そんなバカな話に素直にハイと言える訳がない」

球磨川漁協 堀川泰注組合長「国や県に申し上げるのは魚類の保護、河川の整備。この2点は大きくうたっているので、これからもやっていきたい」

ダムの建設を巡って、漁協は過去に二度、国の漁業補償案を否決しましたが、今回、一定の結論が出た形です。