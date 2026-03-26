現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が26日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季のプロ野球について、「当然、優勝候補に挙がるのは阪神」と話した。

順位予想はしない落合氏でも地力の強さは認めざるを得なかった。

「阪神とソフトバンク、（昨年のリーグ）優勝チームを中心とした戦い方になるっていうのは至極当然なこと。そこにどうやって立ち向かっていくチームが現れるか」

開幕前の時点では「プロ野球は横一線ですよ。始まる前は自分が応援しているチームが優勝するもんだと思って見ていればいい。初めから順位がどうのこうのっていうのは面白みがない」と考えを口にしながらも、「当然、優勝候補に阪神は挙がってくる」と太鼓判を押した。

ただし「野球は“生き物”だから、どこでどういうことが起きるかっていうのが分からない」と付け加えた。

その例として「交流戦だよな。去年みたいにセ・リーグ6球団全部が負け越すっていうようなことが、また起こるかもわからない。逆にセ・リーグが全部勝ち越してパ・リーグ全球団が負け越すっていう可能性もなくはない。去年どうだったから今年もそうじゃないのかなっていう風に考えるのは間違い」と最後まで“オレ流”だった。