【WWE】SMACK DOWN（3月20日・日本時間21日／ノースカロライナ・ローリー）

【映像】「若返ってないか？」9年ぶり復活の“殿堂入り”美女タッグ

40代レジェンド双子チームが9年ぶりに復活。昔と変わらない割れた腹筋と、切れ味鋭い連携にファンから「どこがレジェンド世代だ？」「若返ってないか？」と驚きの声が相次いだ。

WWE「SmackDown」で女子タッグ王者“イレジスティブル・フォーシズ”（ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンド）と、久々の名タッグ復活となる“ベラ・ツインズ”（ニッキー・ベラ＆ブリー・ベラ）が対決。絶好調のビッグウィメンズ、ナイア＆ラッシュがベテランをパワーで押し潰しつつも、乱入者をきっかけにした大乱闘エンディングで玉虫色決着。しかし、久々の復活戦で驚きの仕上がりを見せた伝説のコンビの“美魔女”ぶりに話題が集まった。

一足早くシングル戦線で動いていたニッキーに、ついにブリーが合流。ベラ・ツインズとしては2018年以来の再結成となった。入場シーンでは、ニッキーが割れた腹筋を見せるギアにポニーテール、ブリーは長い髪とスリムなシルエットで登場。ファンからも「ずっと同じ見た目」「美魔女やな」「若返ってないか？」とどよめきが起きる。

試合が始まると、ブリーがスピードとテクニックでラッシュを揺さぶり、ニッキーがホットタグで入って串刺し攻撃やスパインバスターなど、従来通りの攻撃力を見せて会場を沸かせる。とはいえ、リングから長らく離れていた影響もあり、中盤以降はナイアの重量級攻撃とラッシュの長身アスリートぶりの前に押し込まれ、ベラ・ツインズは場外エスケープや連携で流れを引き戻そうとする苦しい展開に追い込まれる。

終盤、ニッキーがラッシュを捕まえて飛び技でフォールを狙い、ブリーもトペでナイアを分断しにかかるなど「あと一歩」まで追い込む。だが、群雄割拠の女子タッグ戦線だけに、敵はリング外から現れた。

ここで“イレジスティブル・フォーシズ”と因縁が続くシャーロット・フレアーとアレクサ・ブリスの元王者コンビが姿を現し、リング周辺は介入をきっかけに一気に混乱。レフェリーは収拾不能と判断し、試合は王座移動なしの“試合ぶち壊しエンド”で強制終了となった。

復帰戦即戴冠は、さすがに見込みが甘かったか。混乱に乗じる形でイレジスティブル・フォーシズが王座を守り、最後は6人による大乱闘に発展した。それでも、双子を生かした入れ替わりムーブや、息の合ったダブルチームのタイミングなど、ベラ・ツインズの健在ぶりは十分に証明。昔と変わらないアイコン的“美魔女タッグ”が、改めて存在感を刻んだ一戦だった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

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