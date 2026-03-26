若者のSNS依存の責任は運営企業にあるのでしょうか。アメリカで行われた裁判で、メタとグーグルに責任があるとする評決が下されました。今回の司法判断が今後のSNS規制にどのような影響をあたえるのか注目されます。

■「勝手にずっと見ていて朝になったり」

現代人とスマートフォンは、切っても切れない関係といえます。何を見ているのかというと…

高校生

「インスタ、家でも見るし、移動中も」

20代

「ソワソワする、（SNS）見なかったら。見ても何もないんですけど。もう中毒。（SNS）ないと無理」

SNSについて、ある親子は――

「（長くて）6時間以上」

「おじいちゃんちとか行くと、テレビとYouTubeつないで、勝手にずっと見ていて朝になったり」

■運営企業に“責任” 米メディア「画期的な判断」

世代を問わず多くの人がとりこになっているSNSをめぐる注目の評決が、アメリカで下されました。

「“彼ら”は子どもたちの目を画面にくぎ付けにするためなら、手段を選ばない」

「“彼ら”は（SNSの）危害やリスクを認識したうえでなお突き進んだのです」

“彼ら”とは、SNSの運営企業メタとグーグル。インスタグラムやユーチューブなどに依存しうつ病を発症したとして、20歳の女性が運営企業を訴えていたのです。

これまでの裁判で原告側は、SNSの自動再生機能などについて、「若者の脳が中毒状態に陥るように意図的に設計された」と主張。

地裁の判断は“メタとグーグルに責任がある”というものでした。

陪審団は、メタとグーグルがSNSユーザーがその“危険性”に気づかないとわかったうえで、警告することなく設計や運用をしたとして両社に日本円で合わせておよそ9億6000万円の支払いを命じました。

メタとグーグルは控訴の予定です。

メタは「若者の心身は非常に複雑で、1つのSNSの利用と結びつけることはできない」としています。

同様の訴訟はアメリカで2000件以上あり、今回は先例事例です。

SNSの運営企業に責任がある、とした評決について、アメリカメディアは「画期的な判断」と報じています。

■「離脱させないための仕組みとして非常に優秀」

オーストラリアやイギリスなど複数の国では、若者のSNS利用を禁止する動きも加速しています。

20代

「今まで当たり前だったのに（SNS）見られなくなったらソワソワ」

高校生

「友達とのやりとりもできなくなっちゃう」

SNSトラブルに詳しい専門家は――

成蹊大学 高橋暁子客員教授「（SNSは）離脱させないための仕組みとして非常に優秀。依存状態となり心身に悪影響となるような人が多発。今回（運営の責任を）認めたのかなと。サービス内容を改変したり、もっと未成年を守るような仕組みを用意しなければいけない可能性は高い」