藤沢市役所（資料写真）

神奈川県藤沢市は２６日、秋葉台文化体育館（同市遠藤）で、同館作業員が防球ネット用のワイヤを取り外している際、体育館を利用していた中学生３人にワイヤが引っかかり転倒してけがを負う事故が発生したと発表した。生徒の１人は脳振とうと肩甲骨と鎖骨の骨折、１人は脳出血と肩甲骨骨折、１人は脳振とうなどのけがを負ったが、命に別条はないという。

市によると、市立中学校２年の生徒が２３日午前９時から午後１時まで同館体育室で球技大会を開催。大会終了に伴い生徒約１０人がモップ清掃していた。

その際、同館の指定管理者「市みらい創造財団」から委託を受けた管理会社社員が次の利用団体の準備のため、フロアの間を仕切る高さ約３メートルの防球ネットとそれをつるすワイヤを取り外す作業を実施。緩めて垂れ下がったワイヤが、清掃していた生徒３人の首付近に引っかかり後方に転倒した。３人は救急車で病院に搬送された。

同財団は原因について、ワイヤ撤去の際に安全確保が十分でない状況で作業を開始したと説明。再発防止策として、危険な作業を行う際は十分な安全を確保し、フロア内に利用者などがいないことを確認した上の作業を徹底するとしている。負傷した生徒や保護者には謝罪したという。