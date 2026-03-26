子猫をホールドしたまま眠ってしまった男の子。いつの間にか子猫も一緒に眠り始めると、微笑ましすぎる光景が…！

多くの視聴者さんたちに幸せと笑顔を届けてくれたこちらの投稿は、記事執筆時点で33万回再生を記録。「いやーーー可愛い！！！」「どっちも寝相の癖よwww」「仲が良すぎて羨ましい！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男の子にホールドされていた子猫→眠たくなってきて…幸せいっぱいな『尊すぎる光景』】

ホールドしたまま寝落ち

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、一緒に眠る子猫と男の子の微笑ましい姿。約8年前、当時まだ小学生だった投稿主さんの息子さんと子猫だった「ひのき」ちゃんが見せてくれた、幸せ溢れるひとときを収めた動画です。

幼い頃からとても仲良しだったというふたり。この日も一緒に遊んでいたようなのですが、息子さんがひのきちゃんを片腕でホールドしたまま眠ってしまったそう。手をお腹の前で組み、足もあぐらのように組んだ寝づらそうな体勢にもかかわらず、ぐっすりだったといいます。

仲良く夢の中へ

一方、暴れることもなく大人しく腕の中に収まっていたというひのきちゃん。もとより大好きな息子さんの腕の中から抜け出すという選択肢はないようですが、ちょっぴり退屈そうにも見えます。

すると、温かさや信頼している息子さんの腕の中とあってか、ひのきちゃんにも眠気が訪れたご様子。ふわぁ～と、大きなあくびをしたかと思うと…。投稿主さんが気づいた時にはひのきちゃんも眠りに落ちていて、仲良くお昼寝タイムが始まっていたのだといいます。

ほんわか癒される幸せな光景

ひのきちゃんのお昼寝スタイルは、まさかのへそ天！前足を伸ばしてお腹を見せ、気持ち良さそうに眠っていたそう。可愛すぎるふたりの姿と娘さんが弾いているピアノの音が合わさり、なんとも癒される光景です。時々ふたりがピクッと動いているのは、何か楽しい夢でも見ていたからでしょうか。

しばらくすると、目覚めたひのきちゃんがついに腕から抜け出したそう。これからまた遊びの時間が始まるのかもしれませんね。

投稿には「なんて幸せそうな顔して寝てるの～♡」「カハッッ！(吐血)何だこの可愛い生き物達は…」「この抱き枕を言い値で買おう！！」「お兄ちゃんひのきちゃんのこと可愛くてしょうがないんだろうな～」「ほのぼのとした光景ね～良いなぁ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。大きく成長した現在も仲良しなままのひのきちゃんと息子さんの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。