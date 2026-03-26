今回紹介するのは、Threadsに投稿された隠れるのが下手な猫ちゃん。とあるものを活用して隠れているつもり満々だった猫ちゃん。しかし、何一つ隠しきれていなかったようです。 投稿はThreadsにて、5.9万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。

【写真：あまりにも『隠れるのが下手すぎる猫』→まさかの光景に爆笑】

猫ってなんでこんな隠れるの下手なん？

今回、Threadsに投稿したのは「hinako」さん。登場したのは、猫のハッチちゃんです。

投稿には、なにやら物陰に隠れていたというハッチちゃんの姿が。身を隠すために使っていたのは…なんと靴！もちろん、靴では猫の体を隠しきれません。案の定、ハッチちゃんは全然、体を隠しきれていなかったのだとか。

それにも関わらず、当のハッチちゃんはどこか自信満々な表情。「よし、バレていないにゃ…！」そんなことも思っていそうな顔をしていたみたいです。猫って、時々どこか抜けていますよね。

隠れ下手なねこたちがコメント欄に集結

隠れるのがとっても下手だったハッチちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛すぎて声出ました」「これはヒドいwwwwかわいいが過ぎる」「どんだけ身体がはみ出して隠れていても、猫は本気でバレてない！隠れられているぜ！って思ってるらしいです」などの声が多く寄せられていました。

また、他のコメントには、同じく全然隠れられていない猫ちゃんたちの写真がたくさん寄せられていました。ドジっ子猫ちゃんたちには、思わず笑いがこみ上げてきます。今日もハッチちゃんは、自信満々な様子でどこかに隠れていることでしょう。でも、体はバッチリはみ出ているかもしれませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「hinako」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。