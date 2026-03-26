1.トイレ環境の悪化

猫はきれい好きな動物で、とくにトイレ環境には強いこだわりを持つ猫も多いと言われています。そのため、トイレ環境が悪化すると猫にとって大きなストレスとなり、さまざまな問題を引き起こします。

例えば、掃除が不十分で汚れや臭いが残っているトイレでは、排泄を我慢してしまうことも。その結果、粗相や体調トラブルにつながることもありえます。

また、トイレ容器が気に入らない場合や設置場所が騒がしい場合も注意が必要です。人の出入りが多いなど、落ち着いて排泄できない環境も猫にとってストレスになります。

猫のストレスを減らすためには、朝と夜の1日2回を目安にトイレを掃除し、静かで落ち着ける場所に設置することが大切です。

また、トイレのサイズや数にも注意しましょう。トイレのサイズは猫の体長の約1.5倍を目安にし、数は頭数プラス1個が良いとされています。トイレの砂の質にも猫の好みが現れる場合もあります。よく観察してあげてください。

2.高い場所・隠れられる場所がない

完全室内飼育の猫にとって、高い場所に登れない環境はストレスの原因になります。

猫は高い場所から周囲を見渡して安全を確認する習性があります。そのため、高い場所に登れないと安心して過ごせなくなって、常にストレスを抱えることにもなりかねません。

また、来客や大きな音などに驚いたときに身を隠せる場所がないのも問題です。安心して隠れられる場所がないと、気持ちを落ち着かせることができず、緊張した状態が続いてしまいます。

猫が安心して過ごせるように、キャットタワーを設置したり、棚や家具の配置を工夫して登れるようにしたりして、上下運動ができる環境を整えてあげましょう。さらに猫が静かに過ごせる隠れ場所を用意してあげてください。

3.相性の悪い猫との多頭飼い

猫の多頭飼いでは、相性が悪いと大きなストレスになります。猫は本来単独行動を好む動物ですから、気が合わない相手と同じ空間で常に顔を合わせる生活は拷問のようなものです。

もし、ご飯の奪い合いや激しい喧嘩などの問題行動が頻繁に起きているようなら、早急な対策が必要です。相性が悪いまま放置すると、精神的な負荷が健康に影響を与える、過剰な毛づくろいなどを誘発するなどのおそれがあります。

相性の悪い猫の同居には、トイレや食器を別々に用意し、それぞれが干渉されずに過ごせるよう工夫が必要です。また、どうしても折り合いがつかない場合は、居住空間を完全に分ける必要があります。

4.落ち着いて食事ができない

猫にとって落ち着いてご飯を食べられない環境は、食欲不振や早食いなどの原因になります。例えば、テレビの横や冷蔵庫の近くなど、大きな音がする場所や食事中に人が通るような場所では、安心して食べることができません。周囲を気にせずに食べられるよう環境を整えてあげましょう。

多頭飼いの場合は、他の猫に横取りされる不安を与えないよう、距離を離して配置するなどの配慮が必要です。

また、食器の高さが低すぎて姿勢が辛いといった物理的な要因もストレスの原因になります。猫が無理のない姿勢で食べられるよう、脚付きの食器にする、台に載せるなどの工夫を検討しましょう。

まとめ

猫のストレスサインを見逃すと、気づいた時には体調を崩していることも少なくありません。特に今回紹介したトイレの管理、高い場所や隠れ家の確保、同居猫との相性、食事環境などは、ストレスの原因になりやすく注意が必要です。

ストレスは心のバランスを崩すだけでなく、さまざまな病気の原因にもなり得ます。気になることがあれば、問題が起きていなくても早めに対処することをおすすめします。

環境改善は一度にすべて行う必要はありません。トイレの清掃頻度を上げたり、食事場所を静かな場所へ移したりといったできることからはじめましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)