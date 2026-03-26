インスタグラムで祝福

大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の番付編成会議が25日に開かれ、元幕内の炎鵬（伊勢ヶ濱）が再十両に昇進。幕内経験者が序ノ口まで番付を落とした後に十両以上の関取に復帰するのは昭和以降史上初。元愛弟子のカムバックに、元横綱・白鵬翔さんも喜びを綴った。

日本相撲協会公式Xは「本日3月25日、令和8年五月場所の番付編成会議を開き、以下の通り決定しました」と綴り、十両昇進力士4人を発表した。新十両には大花竜（立浪）。再十両には栃大海（春日野）、白鷹山（高田川）と共に、炎鵬の名前があった。

31歳の炎鵬は2023年夏場所で首の脊髄損傷を負い途中休場。七月場所から6場所連続で全休となった。序ノ口まで転落したが徐々に番付を上げ、春場所では幕下4枚目で5勝2敗の好成績を残した。

金沢学院大出身の炎鵬をスカウトした白鵬さんも大喜びだった。25日までにインスタグラムを更新。「炎鵬、歴史的カムバック、良かった〜3年間の我慢と鍛錬が実を結び、嬉しい〜」と綴り、炎鵬と写った現役時代の写真を添えて祝った。

元愛弟子の吉報に歓喜する姿に、ファンからは「さすがに泣く」「白鵬さんに常に見守って頂けて、幸せね」「ほんとよかったです 感動しました!!」「白鵬さん、これからもいつも炎鵬を見守ってあげてください」「炎鵬関の十両復活を祝う白鵬さんナイスです」「嬉しすぎて涙出ます」との声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）