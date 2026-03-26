「パッケージがとにかく可愛い！」【ミスド】写真に収めたくなる♡「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】で毎年人気のシリーズが、今年もいよいよ登場。春の風物詩となっているドーナツは、今年もお花見気分が楽しめそうな華やかで可愛らしいビジュアルのものが勢揃いしています。そこで今回は、思わず写真に収めたくなる可愛さに心くすぐられる「新作ドーナツ」を紹介します。

ドーナツにもパッケージにも注目！

ミスドの春の風物詩といえば、やっぱり「桜もちっとドーナツ」シリーズ。今年も昨年と同じく、4種類のラインナップとなっていますが、今回は全種類のドーナツで桜といちごの組み合わせが楽しめるようになりました。@megumiko_maniaさんが「パッケージがとにかく可愛い！」と絶賛しているように、ドーナツだけでなく、春らしさを感じるパッケージにも注目です。

いちごのような真っ赤なグレーズ

桜もちっと生地に真っ赤なグレーズをコーティングした「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」。ドーナツ生地とグレーズだけのシンプルな構成ですが、@megumiko_maniaさんいわく「意外と満足感あるドーナツ」とのこと。生地のもっちり感といちご風味の甘めなグレーズが、満足感を高めてくれるようです。

【ミスタードーナツ】の「新作ドーナツ」は、どれも家族や友人とシェアしたくなる可愛さ。お花見やピクニックのお供にすれば、写真映え抜群な華やかさを演出してくれるはず。販売期間は3月下旬頃までのため、ぜひ一度チェックしてみて。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる