中国の自動車メーカーが11分で満充電できて450km走行可能なEV用ナトリウムイオンバッテリーの量産技術を確立

中国の自動車メーカーが11分で満充電できて450km走行可能なEV用ナトリウムイオンバッテリーの量産技術を確立