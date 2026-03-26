◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

馬トクでは東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」がスタートした。春の短距離王決定戦、第５６回高松宮記念・Ｇ１（２９日、中京）の第３弾は、今週から予想デビューする三戸（さんのへ）達也記者。入社１８年目で臨んだ職場でハッスルするオールドルーキーは、本命党ながら気になる穴馬がいるようで･･･。

競馬にハマって２０年超。入社以来、営業職を務めていましたが、志願して今年１月に念願の中央競馬・美浦担当記者となりました。入社１８年目を迎える“オールドルーキー”として精進します。

予想のスタイルは本命党。昨年はサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）で的中し、いい思い出が残る。今年も本命はサトノレーヴの予定。前走は珍しく崩れたが、昨春はイギリスや香港でも海外の強豪馬相手に善戦し、スプリント界を牽引してきた。１年ぶりの勝利で王座復権があっていい。

一方、１番人気が９連敗中と一筋縄ではいかないレース。過去１０年で２ケタ人気が６頭も馬券圏内に入るなど、穴馬の台頭も多い。伏兵として気になるのは、ララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）だ。年始の時点では２勝馬だったが、連勝を飾り初重賞の阪急杯２着で賞金を加算した上がり馬。当初は除外予定も、回避馬が出て滑り込むという幸運を持つ。

今年４戦目となるが、大竹調教師は「むしろ使って良くなっています」と状態面の良さにうなずく。前走は「速い時計にも対応できたし、内からでも問題なかった」と、内容を高く評価していた。初距離については「どこかで試したかったが、Ｇ１で初めてになりますからね。しまいの脚を生かす形になると思う」と今までのスタイルを崩さずに挑む構えだ。

初コンビの丸田恭介騎手＝美浦・フリー＝は、２２年にナランフレグで制しており心強い。１週前追い切りに騎乗し「良い感じでした」と好感触をつかんでいる。相手候補として頭に入れておきたい。

Ｇ１シーズン到来で関係者の数が増え、トレセン内は熱気を帯びてきた。日々の取材でつかんだ感触を大事にして、予想の好スタートを切りたい。（三戸 達也）