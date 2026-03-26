岡崎体育、世界遺産・平等院で史上初アーティスト写真 約3年ぶりにビジュアル更新
シンガー・ソングライターの岡崎体育が、5月18日にメジャーデビュー10周年を迎えるにあたり、約3年ぶりにアーティスト写真を更新した。
【写真】ほっそり…岡崎体育のデビュー時
京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクトとして活動を開始し、2016年に発売した『BASIN TECHNO』でメジャーデビューした岡崎体育。約3年ぶりに更新されたアーティスト写真は、自身が観光大使を務める地元・宇治市が誇る世界遺産の平等院で特別に許可を得て撮影。平等院でアーティスト写真が撮影されるのは史上初となる。
また、メジャーデビュー10周年を記念し、デビュー前に過少販売されていた6枚の自主制作盤から、本人選曲の全24曲をリマスタリングして収録した“ベスト盤なのにすべて未発表曲”というインディーズベスト盤『盆地テクノ』のリリースが決定。当時の空気を真空パッケージしたかのような、初期衝動あふれる“盆地テクノ”のコアが詰まった、岡崎体育の原点を感じられる作品となっている。
同作品は自身の誕生日である7月3日に配信、8月5日にパッケージとして発売される。なお、リリースに先駆け、各界の著名人24人に各収録曲の感想コメントを公開していく『盆地テクノ』一足先に聞いてみた企画がスタート。毎週月曜日と木曜日に各SNSにて1曲ずつ公開されるとのこと。
さらにメジャーデビュー10周年にちなんだツアー『Zepp10連単総流し』の開催も決定。『盆地テクノ』パッケージ発売日の8月5日に東京・Zepp Shinjuku公演が開催され、国内の全ZeppとZepp New Taipeiを加えた全10会場で開催される。
【写真】ほっそり…岡崎体育のデビュー時
京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクトとして活動を開始し、2016年に発売した『BASIN TECHNO』でメジャーデビューした岡崎体育。約3年ぶりに更新されたアーティスト写真は、自身が観光大使を務める地元・宇治市が誇る世界遺産の平等院で特別に許可を得て撮影。平等院でアーティスト写真が撮影されるのは史上初となる。
同作品は自身の誕生日である7月3日に配信、8月5日にパッケージとして発売される。なお、リリースに先駆け、各界の著名人24人に各収録曲の感想コメントを公開していく『盆地テクノ』一足先に聞いてみた企画がスタート。毎週月曜日と木曜日に各SNSにて1曲ずつ公開されるとのこと。
さらにメジャーデビュー10周年にちなんだツアー『Zepp10連単総流し』の開催も決定。『盆地テクノ』パッケージ発売日の8月5日に東京・Zepp Shinjuku公演が開催され、国内の全ZeppとZepp New Taipeiを加えた全10会場で開催される。