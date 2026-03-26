Kis-My-Ft2、千賀健永出演『週末旅の極意3』エンディングテーマを担当 大人の恋愛漂う仕上がり「あ、この曲しかない」
俳優の深川麻衣が主演を務める、4月3日スタートのテレビ東京ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜 深0：52）60秒トレーラーが解禁された。また、エンディングテーマにKis-My-Ft2 の「夜の向こうへ」が決定した。
【動画】深川麻衣＆千賀健永“カップル”が温泉へ…『週末旅の極意3』トレーラー
同ドラマは圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれ、3作目となる今回は「結婚」がテーマとなっている。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代だが、とある壁にぶつかった1組の恋人が「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。深川は主人公・進藤綾香を演じ、綾香と付き合って5年が経つ恋人・小野隆役は千賀健永（Kis-My-Ft2）が演じる。
今回のトレーラーでは旅先での絶景や食事や観光を楽しむ中で「結婚」に対して考える綾香と隆の複雑な感情が描かれており、今回の「週末旅」の様子が垣間見える映像が完成。春の旅情と「結婚」への葛藤が散りばめられた、魅力が盛りだくさんな内容となっている。
また、キスマイによるエンディングテーマは夜を想起させるおしゃれなサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲に。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆を描いたような、今作の世界観にもマッチした仕上がりとなっている。
このほか、旅先の数々で登場するゲストたちも決定。小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサらが出演する。
■千賀健永（Kis-My-Ft2）
この度、ドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』に出演させていただき、そして僕たちKis-My-Ft2 の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。
この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない。」と率直に感じました。
夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。この作品を、Kis-My-Ft2 でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。
大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」をぜひ楽しみにしていてください。
【動画】深川麻衣＆千賀健永“カップル”が温泉へ…『週末旅の極意3』トレーラー
同ドラマは圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれ、3作目となる今回は「結婚」がテーマとなっている。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代だが、とある壁にぶつかった1組の恋人が「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。深川は主人公・進藤綾香を演じ、綾香と付き合って5年が経つ恋人・小野隆役は千賀健永（Kis-My-Ft2）が演じる。
また、キスマイによるエンディングテーマは夜を想起させるおしゃれなサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲に。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆を描いたような、今作の世界観にもマッチした仕上がりとなっている。
このほか、旅先の数々で登場するゲストたちも決定。小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサらが出演する。
■千賀健永（Kis-My-Ft2）
この度、ドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』に出演させていただき、そして僕たちKis-My-Ft2 の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。
この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない。」と率直に感じました。
夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。この作品を、Kis-My-Ft2 でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。
大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」をぜひ楽しみにしていてください。