高橋成美、フィギュアスケートを始めるための費用に真剣回答「正直かかります」…「私の場合は」
元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、26日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42）に出演。フィギュアスケートの金銭事情について明かした。
【写真】婚活では興奮！テレビに引っ張りだこの高橋成美
番組では、チェコ・プラハで開かれている2026年世界フィギュアスケート選手権を報道。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた高橋。坂本花織選手の演技について、身振り手振りを使って“特長”を説明すると、メッセンジャーの黒田有や北斗晶も「分かりやすい！」とうなっていた。
1歳の子どもがいる黒田が「今回のを見て、子どもが（フィギュアスケートを）すごくやりたいとという方がめちゃくちゃ増えたと思うんです。ただね、1個問題はすごいお金がかかるイメージがある。普通の人ができるのかできないのかが気になる」と率直な質問を高橋に投げかけた。
「下世話で申し訳ない」と頭を下げる黒田に、高橋は「お金は正直かかります」と真剣に回答。「何にかかるのか？」という質問に「1番は、どの時代かによるんですけど」と前置き「選手になってくると、貸し切り代。アイスリンクを貸し切って練習したり」と説明。北斗は驚きの表情を浮かべていた。
MCの青木源太アナが「幼少期は？」と尋ねると「やはりスケート靴だったりレッスン費用これがかかります。始めるだけだったら貸し靴？でも十分試しで滑ってみて。これだけで始められる」と話した。
さらに自身の経験にも言及。「私の場合は、すごく親に迷惑かけた。たくさんたくさんお金出してもらった。それはもう信じられないほどに。だけど、申し訳ないって気持ちもあるんだけど、でもスケートやらせてもらってよかった。自分は、スケートのない人生が考えられない。スケートのおかげで、他のいろんなことを求めだした。スケートのために何が足りないか、能動的に自分を高めたいって思えるようになった。これはスケートをやってたから。だから、もしお試しで軽く始めてみて、本当にスケート好きだってなったら、ぜひやらせてみてほしい」と訴えた。
高橋の話にスタジオの出演者も全員、真剣な表情で耳を傾けていた。
【写真】婚活では興奮！テレビに引っ張りだこの高橋成美
番組では、チェコ・プラハで開かれている2026年世界フィギュアスケート選手権を報道。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた高橋。坂本花織選手の演技について、身振り手振りを使って“特長”を説明すると、メッセンジャーの黒田有や北斗晶も「分かりやすい！」とうなっていた。
「下世話で申し訳ない」と頭を下げる黒田に、高橋は「お金は正直かかります」と真剣に回答。「何にかかるのか？」という質問に「1番は、どの時代かによるんですけど」と前置き「選手になってくると、貸し切り代。アイスリンクを貸し切って練習したり」と説明。北斗は驚きの表情を浮かべていた。
MCの青木源太アナが「幼少期は？」と尋ねると「やはりスケート靴だったりレッスン費用これがかかります。始めるだけだったら貸し靴？でも十分試しで滑ってみて。これだけで始められる」と話した。
さらに自身の経験にも言及。「私の場合は、すごく親に迷惑かけた。たくさんたくさんお金出してもらった。それはもう信じられないほどに。だけど、申し訳ないって気持ちもあるんだけど、でもスケートやらせてもらってよかった。自分は、スケートのない人生が考えられない。スケートのおかげで、他のいろんなことを求めだした。スケートのために何が足りないか、能動的に自分を高めたいって思えるようになった。これはスケートをやってたから。だから、もしお試しで軽く始めてみて、本当にスケート好きだってなったら、ぜひやらせてみてほしい」と訴えた。
高橋の話にスタジオの出演者も全員、真剣な表情で耳を傾けていた。