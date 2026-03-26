あすから春休みが始まります。



県内の多くの公立の小・中学校できょう（26日）、修了式が行われました。



周南市の徳山小学校で行われた修了式には1年生から5年生までおよそ500人が出席しました。



式では、原田校長が児童の代表に修了証を手渡しました。



続いて児童の代表が今年度頑張ったことや決意を発表しました。



（2年生 田中陽菊さん）

「特に頑張ったことは引き算のひっ算です。家で練習問題をたくさんやって難しい引き算のひっ算もすらすらできるようになりました。」





（ 5年生 寺村優花さん）「最高学年として下級生へのお手本を見せたいです。私が低学年の時にやさしく声をかけてくれた6年生。次は私たちが最高学年として学校を引っ張っていきたいです」式の後、こどもたちは教室に戻って新年度に向けて大掃除をしました。（児童）「勉強はほとんどできるので自分の習っているサッカーで全国大会で優勝することです」「バレエを習っているんですけど、そのバレエでフェッテという動きを3回転で回れるようにしたいです」あすから春休み。徳山小学校では、来月（4月）8日から新学期が始まります。